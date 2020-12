Israel provee a Honduras de ayuda humanitaria

El Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel en conjunto con la delegación de ayuda del Ministerio de Relaciones exteriores israelí han estado ayudando durante los últimos tres días a las combatir los destrozos provocados en el noroeste de Honduras por dos huracanes.

Tras la colaboración, el presidente de Honduras, Juan Orlando tuiteó en agradecimiento: “No es necesario hablar el mismo idioma. El lenguaje de la solidaridad es universal. ¡Gracias a la misión del hermano pueblo de Israel que, además de evaluar los daños causados por las tormentas, lleva un mensaje de esperanza a nuestra gente!”

Además, en forma de agradecimiento, la cabeza de estado hondureña retuitieó un menaje de Netanyahu “Estoy orgulloso de la delegación humanitaria israelí que está trabajando las 24 horas en Honduras, luego de los huracanes Eta e Iota. En nombre de Israel, deseo enviar nuestros saludos al pueblo de Honduras y al presidente”.

I'm proud of the Israeli humanitarian delegation that is working around the clock in Honduras, following hurricanes Eta and Iota.

On behalf of Israel, I wish to send our regards to the people of Honduras and President @JuanOrlandoH. 🇮🇱🇭🇳 pic.twitter.com/JkgS0bylnh

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 5, 2020