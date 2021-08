Industrias Aeroespaciales de Israel firma acuerdo de $237 millones con el ejército alemán

La compañía Israel Aerospace Industries (IAI), firmó un acuerdo de 200 millones de euros (237 millones de dólares), a través del cual suministrará cuatro sistemas de radares a largo alcance al ejercito alemán.

Cómo explicó la empresa a través de sus redes sociales, los radares serán destinados a modernizar las capacidades de detección de armas de largo alcance de la OTAN.

IAI is excited to work with Hensoldt to supply the German Armed Forces with 4️⃣ long-range radars worth € 200 mil.

We are proud to support the HADAR FR radar program & enhance security against long-range threats. @hensoldt pic.twitter.com/tsIDDdL9pm

— Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) July 30, 2021