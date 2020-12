Alemania prohíbe el grupo neonazi ‘Sturmbrigade 44’

Alemania resolvió este martes la disolución de un pequeño grupo neonazi denominado Sturmbrigade 44, conocido también como Wolfbrigade 44, que tenía presencia en cuatro estados del país.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio del Interior de ese país: “No hay espacio en nuestro país para un grupo que siembra el odio y propaga el restablecimiento de un Estado nazi”, sostuvo en una carta pública el ministro del Interior, Horst Seehofer.

El funcionario justificó la medida, al argumentar que cuando una organización política de ese tipo atenta “contra los valores básicos de nuestra sociedad libre recibirán la reacción decidida de nuestro estado de Derecho”. Y señaló, además, los peligros de la propagación del racismo y antisemitismo en caso de no haber disuelto el grupo.

Las fuerzas de seguridad alemana consideran que el objetivo prioritario del grupo Sturmbrigade 44 es la recreación de un estado dictatorial nacionalsocialista, a través del uso de la violencia.

El gobierno alemán fue más allá. Esta mañana dispuso que la policía realizara una redada en la casa de 13 de los integrantes del grupo Sturmbrigade 44, en tres de los cuatro estados o länder en los que tenía presencia: en Hesse, donde se hallaban la mayoría de ellos; Renania del Norte-Westfalia, y Mecklenburgo-Antepomerania. Los registros programados en el estado de Sajonia-Anhalt, donde residen varios miembros más del grupo, no pudieron llevarse a cabo debido a que el tribunal responsable de autorizarlos no concedió los permisos al considerar que las pruebas acumuladas para justificarlos no eran suficientes

En las redadas, los agentes hallaron cuchillos –entre ellos, un machete-, una ballesta, una bayoneta, y simbología nazi, sobre todo banderas y material con esvásticas, además de contenidos similares en archivos en diversos soportes digitales. En los registros participaron 180 policías. La Fiscalía federal tiene abierto al respecto un sumario como presunta organización criminal.

El grupo Sturmbrigade 44 o Wolfbrigade 44 nació en el 2016, y con los años fue creciendo. Según el informativo Tagesschau de la televisión pública ARD, se estima que la cantidad de integrantes equivale a una cifra de dos dígitos baja, aunque se cree que están bien conectados dentro del ámbito del neonazismo.

Sus integrantes empezaron a ser detectados por las fuerzas de seguridad al participar en manifestaciones ultras con un símbolo muy significativo: una calavera con cuchillos cruzados, claramente inspirado en el emblema de las SS.

El nombre del grupúsculo con cifra responde a un esquema habitual en las denominadas camaraderías o fraternidades neonazis, en este caso autocalificándose como brigada junto a Sturm (asalto) o Wolf (lobo), sustantivos ambos de fuerte resonancia hitleriana. La cifra 44 en el nombre del grupo neonazi simboliza la cuarta letra del alfabeto y la abreviatura DD en referencia a la «División Dirlewanger» en homenaje a Oskar Dirlewanger, criminal de guerra y jefe de una sangrienta unidad especial de las SS nazis, que antes fue voluntario de la Legión Española y miembro de la Legión Cóndor, con la que combatió durante los tres años de la Guerra Civil Española.

