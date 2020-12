Escándalo en el rugby argentino: El capitán de Los Pumas y su desprecio hacia los “judíos” y “negros”

La polémica generada por el tibio y casi imperceptible recuerdo de Los Pumas a Maradona -en contraposición con el conmovedor homenaje que le brindaron los neocelandeses antes de derrotarlos por 38 a 0- colocó en el centro de la escena a Pablo Matera, el capitán de la selección argentina de rugby.

Una secuencia de Twitts del jugador expone su pensamiento acerca de “negros”, “judíos” y “gordas”. El desprecio hacia Maradona no parece casual ni una omisión desafortunada.

Los Pumas volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizaran varios mensajes racistas, homofóbicos, gordofóbicos y antisemitas. El capitán borró su cuenta de Twitter luego de que se viralizaran varios comentarios en los que hablaba de “pisar negros”, de “odio a bolivianos y paraguayos” y más.

“Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros”, fue uno de los primeros comentarios. Es de 2012, cuando Matera tenía 19 años y jugaba en Alumni. Este lunes, cuando los tuits comenzaron a reproducirse en las redes, el jugador decidió dar de baja su cuenta de Twitter y, con ello, todo el contenido. Tarde: ya circulaban las capturas de pantalla. Un dato a tener en cuenta es que en Australia, donde se encuentra el plantel disputando el Tri Nations, ya eran las 3 de la mañana.

Otros mensajes de Matera:

– “Hombre boliviano porta mp3 con auriculares de ipod. Prueba suficiente para encarcelarlo por robo y pérdida del mismo”

– “El odio a los bolivianos, paraguayos, etc. nace de esa mucama a la que alguna vez se le cayó un pelo en tu comida”

– “La gorda me sigue mirando fijo jajaja pobre gorda no le voy a dar mi asiento, eso no es embarazo, no, no cuenta”

-“Cómo se la come el hijo de mil puta ese Mario Davis Ce, nombre de judío”

Matera, de 27 años, se formó en Alumni y jugó en Pampas XV, Leicester Tigers, Jaguares hasta 2019, cuando pasó a Stade Francais. Además, participó de las selecciones juveniles argentinas Sub 19 y Sub 20 y desde 2013 forma parte de Los Pumas, con los que participó de los Mundiales 2015 y 2019.

Petti y Socino, otros jugadores de Los Pumas con mensajes racistas

Santiago Socino y Guido Petti, jugadores de Jaguares y de Los Pumas, también fueron criticados por sus publicaciones en redes sociales. “Qué quilombito se podría armar en Villa Crespo si Hitler estuviera vivo #atlanta #elquenosaltaesunjabon”, escribió el primero en 2011. Mientras tanto, el segundo hizo varias publicaciones sobre su empleada doméstica: “Que es una enbarasada de trillisos? Un kit de limpieza” (sic).

La DAIA se expresó rápidamente ante la viralización de los tweets:

«Frente a la difusión de los tweets misóginos, xenófobos y antisemitas publicados en el pasado por el capitán de Los Pumas, Pablo Matera, que se han viralizado en el día de la fecha, la DAIA expresa su rechazo y preocupación por los valores que manifiesta el líder del equipo nacional de Rugby».

