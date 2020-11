Profesor de la Universidad de Michigan culpó a los judíos por el coronavirus

Un profesor de ciencias en una universidad de Michigan fue puesto en licencia administrativa y está siendo investigado después de negar la gravedad del coronavirus y usar insultos racistas, antisemitas y homofóbicos en Twitter.

David Eisler, presidente de la Universidad Estatal de Ferris, dijo el lunes en un comunicado que Thomas Brennan fue puesto a licencia el jueves por sus comentarios “ofensivos”.

“Individualmente y colectivamente, estos tweets nos sorprendieron e indignaron”, dijo Eisler. “Son extremadamente ofensivos y van en contra de los valores de nuestra Universidad y nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión”.

The Torch, el periódico dirigido por estudiantes de la universidad, informó por primera vez la semana pasada sobre los tweets del profesor. Según las capturas de pantalla del periódico, Brennan tuiteó lenguaje antisemita e insultos racistas y homofóbicos. Uno de los tweets de Brennan decía: “Covid19 es otra revolución judía”, informó The Torch.

La cuenta de Twitter de Breenan ya no es pública y sus tweets solo están disponibles para los seguidores aprobados.

Tras el informe del periódico, Brennan dijo en un comunicado que no es racista, antisemita o negacionista de la ciencia.

Professor Brennan wrote the following statement in response to the Torch’s story and his Twitter, which he confirms is his in the statement. (Originally sent to @frickmel) pic.twitter.com/VDooSmA9b0

— Cora Hall (@corahalll) November 24, 2020