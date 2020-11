Israel estaría detrás del asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh

El New York Times informó esta noche (viernes) de tres fuentes de inteligencia que Israel está detrás del dramático asesinato cerca de Teherán de Muhsin Fahrizadeh, un miembro de alto rango del programa de desarrollo de armas nucleares de la República Islámica.

Según el Times, no está claro cuál es el papel de Estados Unidos en la operación, y si participó en ella, pero el informe enfatizó que los servicios de inteligencia de los dos países están cooperando con respecto a Irán. La Casa Blanca se negó a comentar. Publicación de informes sobre el asesinato del presidente de Fahrizadeh, Donald Trump, compartió en Twitter un tweet sobre el ataque, en hebreo.

En Estados Unidos, informó el Times, algunos se han preguntado si el primer ministro Benjamin Netanyahu tiene la intención de actuar en el poco tiempo que le queda al gobierno comprensivo de Trump, que será desocupado por la Casa Blanca en menos de dos meses. – Justo en el momento de los informes de la liquidación – y dijo que no todo lo que hizo en la última semana lo puede “compartir”.

La liquidación se produce a la sombra de la alta tensión entre Irán e Israel y Estados Unidos en los últimos días dejó al gobierno de Trump. Recientemente, se informó que Trump fue fácil de atacar el sitio nuclear de Natanz en Irán, luego de un informe de la AIEA según el cual Teherán continúa enriqueciendo uranio y violando los términos del acuerdo nuclear, lo que hace violaciones. En respuesta a la retirada estadounidense de ella.

Al parecer, altos funcionarios de la administración Trump han logrado disuadirlo de hacerlo, pero a la sombra de los temores de alguna acción de Trump en sus últimas semanas en la Casa Blanca, Irán advirtió a sus aliados en la región que estén en alerta. Trump, por cierto, esta noche compartió un tweet de otro usuario, en hebreo, sobre el asesinato, pero sin escribir nada él mismo.

Fahrizadeh es considerado uno de los principales científicos en su campo en Irán, y encabezó el “Proyecto Imad”, que según Israel y Occidente tenía como objetivo desarrollar armas nucleares. El proyecto se cerró en 2003, pero Netanyahu afirmó en su discurso de hace dos años, cuando reveló el archivo nuclear secreto de Irán, que Fahrizadeh continúa desempeñando un papel clave en el programa nuclear de Irán. “Recuerda ese nombre”, dijo Netanyahu en ese momento .

Disparos y evacuación en helicóptero

Según los informes, el dramático asesinato de hoy tuvo lugar en la pequeña ciudad de Absard, al este de la capital iraní, e involucró un tiroteo entre los guardaespaldas de Fahrizadeh, que conducía su automóvil en ese momento, y los asesinos “desconocidos”. La televisión iraní en árabe afirmó que se trataba de personal del Mossad. La agencia de noticias iraní Fars citó a testigos de asesinato que escucharon un sonido explosivo y luego disparos de metralleta.

En las redes sociales circularon imágenes de la escena del asesinato, que mostraban un automóvil con una bala perforada por balas, así como la supuesta evacuación de Fahrizadeh en helicóptero al hospital. Un comunicado del Ministerio de Defensa de Irán dijo que Fahrizadeh se había convertido en un “mártir”. Según Fares, sus guardaespaldas también resultaron heridos y fueron evacuados al hospital.

Incluso antes de la confirmación de la identidad de Fahrizadeh como científico asesinado, la Guardia Revolucionaria se apresuró a amenazar con vengarse. Un tuit de Twitter dijo que Irán vengaría los “asesinatos de científicos” como lo había hecho en el pasado. La agencia nuclear iraní, por otro lado, afirmó que no hubo ningún incidente que involucrara a ningún científico nuclear, pero la redacción del mensaje fue cautelosa, y más tarde se supo que Fahrizadeh efectivamente había muerto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Muhammad Javad Zarif, acusó posteriormente a Israel de estar involucrado en el asesinato. “Los terroristas han matado a un científico iraní de alto nivel hoy. Esta cobardía, con un gran indicio de participación israelí, es evidencia de la guerra desesperada de los criminales”, tuiteó Zarif. “Irán pide a la comunidad internacional – y especialmente a la Unión Europea – que abandone su vergonzoso doble rasero y condene este acto de un estado terrorista”.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020