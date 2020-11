Líder de Hezbollah critica a la democracia de Estados Unidos

Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah (grupo terrorista con base en El Líbano), criticó a la democracia estadounidense citando la negativa de Trump a aceptar la victoria de Biden en las elecciones y expresó su desesperanza de un cambio significativo en la región asegurando que tanto los Republicanos como los Demócratas están a favor de Israel. Además, aseguró que el acuerdo del siglo está destinado al fracaso debido a que sus tres principales promotores, Netanyahu, Trump y Mohammed bin Salman (príncipe de Arabia Saudita) están fallando en sus funciones.

A continuación, una traducción de la transcripción del discurso realizada por Memri TV:

[Las elecciones de Estados Unidos] expusieron la democracia de Estados Unidos. Exhortan al mundo a acatar la voluntad de la gente, a realizar elecciones, etc., pero si la administración estadounidense misma … Hoy, el presidente Trump … no es simplemente presidente Trump. No es que podamos decir simplemente que esta es su mentalidad, que está loco y que se mantiene firme. El Partido Republicano [lo apoya]. Dos senadores [republicanos] llamaron [a Biden] y felicitaron él, pero oficialmente, el Partido Republicano, su liderazgo y sus centros de poder están abrazando la batalla que Trump sigue librando por las elecciones y no aceptan los resultados. Entonces, ¿qué tipo de democracia es esta? … Así que nadie debería sermonearnos más sobre la democracia occidental o estadounidense. No son expertos en elecciones y en respetar el voto del pueblo, ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar.

[…] La política estadounidense en la región es una política israelí. Israel es la fuente. La fuerza de Israel, la estabilidad de Israel, la seguridad de Israel, la superioridad de Israel … Estos son algunos de los principios inmutables de la política estadounidense: la política tanto de los demócratas como de los republicanos. Bush, Clinton, Obama, Trump, Biden, no importa quién sea … Compiten entre ellos quién apoyará y abrazará más a Israel, quién lo defenderá más, quién lo fortalecerá más. En lo que a nosotros respecta, las cosas no cambiarán, tal vez cambie su política hacia Rusia, o su política hacia China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, o lo que sea, en nuestra región, sin embargo, todo está relacionado con la entidad que saquea la Palestina ocupada… Por lo tanto, poner nuestras esperanzas en transformaciones estratégicas y significativas de las políticas estadounidenses en la próxima fase … Nadie debería tener tales esperanzas y nadie debería engañarse a sí mismo.

[…]¿Dónde está el acuerdo del siglo? Desde el primer día, les dije que el acuerdo del siglo se basa en tres patas: Trump, Netanyahu y Mohammed bin Salman. Hoy, Trump se ha ido, inshallah. O se ha ido o se llevará a Estados Unidos con él, porque se niega a aceptar los resultados. Netanyahu está en la peor situación posible. Incluso con Trump en el cargo, Netanyahu estaba en la peor situación de su historia política, y ahora las cosas han empeorado. En cuanto a Mohammed bin Salman, está más preocupado que todos los demás líderes de la región, le preocupa que Biden haga lo que prometió en su campaña electoral. […]Así que el Acuerdo del Siglo desaparecerá junto con sus [tres] patas, inshallah”.

