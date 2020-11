Alerta por la entrada de explosivos a Argentina para un atentado terrorista

La embajada argentina en Londres fue alertada anónimamente acerca de la entrada de un cargamento de nitrato de amonio al país, a través de la frontera con Paraguay, los cuales estarían supuestamente destinados para antentar contra la comunidad judía.

En los mensajes recibidos por la embajada puede leerse: “Big bombs will go off in argentina, target in the jewish community” (Bombas grandes explotarán en Argentina, y tendrán como objetivo la comunidad judía). A su vez, el mensaje también apunta a un hombre llamado Hassan Zein Aldeen, en un texto que asegura que esta trasladando nitrato de amonio desde encarnación a posadas: “Hassan Zein Aldeen moving nitro amonio from encarnacion to posadas”.

Es importante remarcar que el nitrato de amonio es el mismo compuesto que causó los destrozos mundialmente conocidos el 4 de agosto en el puerto de Beirut, a su vez en el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994, fueron utilizados explosivos con esta sustancia como base.

La advertencia fue tomada seriamente, incluso las autoridades de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Seguridad de la Nación iniciaron una investigación para determinar si realmente existe dicha amenaza.

Según lo reportado, hay por lo menos 14 coincidencias con el nombre indicado a la embajada. El más remarcable es el correspondiente a un hombre de libanés de 38 años quien “había intentado ingresar al país por el paso Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, desde la ciudad de Encarnación, Paraguay, en cuatro oportunidades, en 2010, 2013, 2016 y 2017” no logrando pasar por tener prohibido salir de Paraguay. Por otro lado, el Juzgado Federal N°6 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, indica que no se han encontrado evidencias en redes sociales ni rastros de explosivos en áreas de frontera.

También se pronunció acerca de la problemática el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits: “Estamos alertas porque cualquier tipo de amenaza que provenga de la zona de la triple frontera debe ser tenida muy en serio”. A su vez, el Departamento de Asistencia Comunitaria (DAC), dependiente de la DAIA informó a través de Twitter que está “trabajando en el tema de cerca junto a las fuerzas de seguridad”

Estamos trabajando en el tema de cerca junto a las fuerzas de seguridad. Ante nuevas novedades, se las estaremos informando.@DAIAArgentina pic.twitter.com/1cUriTZ5ue — DAC Buenos Aires (@DacBsas) November 15, 2020

