Benny Gantz se reunió con enviados de la Unión Europea

El Ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz se reunió el jueves por la mañana con los embajadores de los países de la Unión Europea para una sesión informativa y de preguntas y respuestas.

Gantz habló con los embajadores sobre los recientes cambios estratégicos regionales y las relaciones con la Autoridad Palestina: “Me alegro de haber podido transmitir eficazmente nuestra posición contra la anexión unilateral al gobierno estadounidense y de haber podido alentar el giro hacia una estrategia de búsqueda de la paz regional. Los Acuerdos de Abraham representan un cambio de paradigma conceptual y operativo. El proceso puede ser gradual, pero evolucionará con el tiempo y ofrecerá una visión alternativa de cómo podemos vivir todos juntos en esta región. Esto también es cierto en nuestra relación con los palestinos. Tenemos que ser capaces de aplicar un nuevo concepto por el que vivamos juntos, pero por separado. Necesitamos encontrar la ruta hacia la soberanía palestina que no ponga en peligro la seguridad israelí. La única manera de llegar allí es a través de un diálogo a largo plazo. Los palestinos no encontrarán en el actual gobierno un socio más receptivo que yo, y espero que aprovechen la oportunidad para avanzar y dejar de lado el rechazo. El diálogo es el único camino hacia la resolución”.

Abordando la situación en Gaza, Gantz dijo: “Las condiciones en Gaza son innecesariamente pobres y me gustaría ver que el desarrollo económico y las condiciones mejoren. Nunca dejaría de prestar ayuda humanitaria, sin embargo, mi única preocupación es la seguridad; tenemos que hacer del silencio y el retorno de los soldados israelíes caídos y cautivos una condición previa para la ayuda, y Europa puede ayudar a comunicar eso”.

El ministro de defensa de Israel advirtió a los embajadores de los peligros de la agresión y el programa de armas nucleares de Irán. “Estoy seguro de que todos compartimos el objetivo de prevenir un Irán nuclear, aunque haya diferentes enfoques para lograr ese objetivo. El Irán está cerca de la capacidad nuclear y eso sería un problema mundial, más que un problema israelí. No tengo ninguna duda de que cualquier administración estadounidense actuará para impedir la capacidad nuclear iraní, ya sea a través de medios nuevos o existentes. Debemos seguir aplicando una política de máxima presión, al tiempo que nos comunicamos directamente con el pueblo iraní. Nuestro genuino deseo de paz no puede engañarnos ni impedirnos mirar la realidad a los ojos. La búsqueda de armas nucleares por parte del Irán podría desencadenar una carrera de armamentos en la región y no todos los acuerdos darán necesariamente el resultado deseado”.

Gantz compartió un mapa de almacenes de municiones en el Líbano basado en la inteligencia israelí y dijo: “Este es un desastre que espera ocurrir. Hay demasiadas casas en el Líbano que también sirven como depósitos de armas. El Estado libanés tendrá que rendir cuentas por la actividad en su suelo y ustedes deben comunicarlo a través de sus gobiernos al gobierno libanés. Al mismo tiempo, sé que están surgiendo nuevas voces dentro del Líbano e incluso hemos empezado a dialogar sobre las fronteras marítimas. Creo que ambos podemos aprender de ese tipo de proceso que el diálogo es posible y productivo. Y si el gobierno libanés dejara de estar bajo la influencia de Irán y Hezbollah, podríamos tomar un curso totalmente diferente hacia el diálogo y la cooperación”.

Sobre las relaciones entre Israel y la UE, dijo: “Aunque a veces podamos diferir en política y enfoque, hay una fuerte base de valores e intereses compartidos. Los acontecimientos recientes han puesto de relieve los desafíos comunes, como el extremismo y el fundamentalismo, y también el potencial de cambio positivo y el cambio hacia el diálogo y la normalización, que debe ser apoyado y alentado en todas partes”.

