Israel se iluminó de rosa por el mes de concientización sobre el cáncer de mama

La organización sin fines de lucro israelí One in Nine marcó el inicio del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama al asociarse con municipalidades y organizaciones de todo el país para iluminar edificios en rosa, informó The Jerusalem Post.

La iluminación de los edificios tenía como objetivo crear conciencia sobre el cáncer de mama y enfatizar la importancia de la detección temprana.

“Pedimos a todas las mujeres y hombres que se hagan la prueba a los 30 años y que se hagan una mamografía a los 40”, dijo la organización.

Muchos municipios y organizaciones se unieron al proyecto, incluido el ayuntamiento de Tel Aviv, el ayuntamiento de Beer Sheva, Ferrocarriles de Israel y el ayuntamiento de Jerusalén.

“Hacemos un llamado a todas las mujeres y hombres para que se hagan la prueba a los 30 años y una mamografía a los 40. Agradecemos la disposición de nuestros socios para promover el mes de la conciencia, su trabajo con nosotros está salvando vidas”, dijo la organización.

One in Nine trabaja para ayudar a las mujeres con cáncer de mama y para promover la conciencia pública y la detección temprana. La organización brinda asesoramiento y orientación a mujeres con cáncer de mama, así como recursos informativos y apoyo emocional, según su sitio web.

Los hombres pueden desarrollar cáncer de mama, pero es mucho más probable que ocurra en mujeres con una proporción de 100 mujeres por cada hombre que lo desarrollará. El cáncer de mama representa aproximadamente un tercio de los cánceres en las mujeres y causa aproximadamente una de cada cinco muertes por cáncer en las mujeres israelíes.

Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama en su vida, pero el 92% de las mujeres que detectan el cáncer temprano se recuperan, según One in Nine.