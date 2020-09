Israel y Marruecos iniciarán vuelos directos?

Marruecos e Israel están listos para establecer vuelos aéreos directos como un paso en los esfuerzos de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para normalizar las relaciones árabe-israelíes, luego de negociar un acuerdo de paz entre el estado judío y los Emiratos Árabes Unidos, el Jerusalem Post. informó en sábado.

Marruecos se convertiría en el tercer país árabe en establecer cielos abiertos para las aerolíneas israelíes, luego del anuncio del 31 de agosto del acuerdo de normalización entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel.

El informe se produjo como parte de los esfuerzos de normalización árabe-israelí lanzados por la administración Trump después de alcanzar el acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. La firma de un acuerdo está programada para el próximo martes en la Casa Blanca. The Times of Israel informó, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, que Marruecos sería el próximo país árabe en normalizar las relaciones con Tel Aviv, después de los Emiratos Árabes Unidos. Aunque Marruecos no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Israel, existen relaciones comerciales y de turismo entre las dos naciones. Además, los judíos marroquíes son la segunda comunidad judía más grande de Israel, después de los judíos rusos, superando el millón de personas.El miércoles, el yerno de Trump y asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, dijo a los periodistas que Arabia Saudita y Bahréin habían acordado abrir sus cielos para vuelos desde y hacia Israel.Desde Marruecos surgieron voces que negaban lo expresado por la administración norteamericana en relación a la posibilidad de vuelos directos entre Israel y Marruecos. El viernes, el rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahréin anunció que acordó unirse a la firma del martes del acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Emiratos Árabes Unidos y Bahréin se convertirán en el tercer y cuarto estado árabe, respectivamente, en normalizar las relaciones con Israel. En el pasado, solo Egipto y Jordania tenían vínculos oficiales con Israel.