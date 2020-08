Continúan los ataques con globos incendiarios mientras Hamás amenaza con una escalada

Los terroristas en la Franja de Gaza continúan lanzando globos incendiarios y explosivos hacia Israel y amenazaron con intensificar los ataques. Un globo incendiario aterrizó en el patio de una casa en Sderot el martes por la mañana, causando daños leves y sin heridos. La policía llegó rápidamente al lugar para ocuparse del dispositivo.

Tres incendios fueron informados en los bosques de Kissufim y Be’eri. Un equipo del KKL de Shfela y las regiones costeras del centro de Israel llegó al área para reforzar los equipos en el oeste del Negev.

El Consejo Regional de Hof Ashkelon anunció que se produjeron dos incendios, uno cerca de un invernadero en una de las localidades del consejo regional que fue extinguido por un vecino y más tarde se produjo otro cerca de una de las localidades de la zona que detonó cuando la policía llegó al sitio. No se han reportaron heridas o daños.

“Este incidente ilustra nuevamente el peligro inherente a los globos y artículos sospechosos. Una vez más hacemos un llamado al público para que en cualquier caso que levante sospechas, se comunique con la línea directa de la policía marcando el 100 y deje el manejo del asunto a las fuerzas policiales que están capacitadas para ello”, dijo la Policía de Israel en un comunicado.

El primer ministro suplente y ministro de Defensa, Benny Gantz, advirtió que Hamás estaba “jugando con fuego” y que “se aseguraría de que el fuego se volviera contra ellos”. “Esta ecuación deberá detenerse de inmediato”, advirtió.

El lunes, un enviado egipcio se reunió con Hamás en Gaza para intentar evitar una escalada. Hamás entregó al enviado una lista de demandas, que incluían extender la zona de pesca a 20 millas náuticas, permitir la importación de materiales de doble uso, aumentar los permisos de trabajo y una serie de proyectos industriales y de infraestructura.

La compañía de electricidad de Gaza detendrá sus operaciones el martes debido a la falta de combustible causada por la prohibición de importar a través del cruce de Kerem Shalom implementada por Israel después de la continua violencia de Gaza. La electricidad solo estará disponible en la Franja durante aproximadamente tres o cuatro horas por día.

El grupo terrorista advirtió al enviado egipcio que “la paciencia palestina se ha agotado” y que los grupos en Gaza están “listos para escalar y no tener miedo”. Las unidades de globos advirtieron que no detendrían los lanzamientos y que “los viejos entendimientos son inútiles y hay nuevas demandas”, indicando más tarde que los lanzamientos no se detendrán hasta que se levante el bloqueo sobre Gaza.

“Hoy estamos hablando de globos, y no tenemos miedo de traer los lanzadores de cohetes”, advirtieron las unidades y agregaron que responderían a cualquier ataque israelí.

El lunes por la noche, las FDI llevaron a cabo ataques aéreos contra objetivos en la Franja de Gaza en las horas previas al amanecer del martes, alcanzando objetivos e infraestructura de Hamás. Los militares afirmaron que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los globos incendiarios enviados desde la Franja de Gaza al territorio israelí durante todo el día, provocando incendios en los que se quemaron un preescolar infantil y unas 150 hectáreas de tierras agrícolas.

