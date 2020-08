Ucrania cerró sus fronteras hasta Yom Kipur

El gobierno de Ucrania aprobó una serie de restricciones con respecto a la entrada al país hasta el día de Yom Kipur. “En vista del aumento en el número de casos de coronavirus en Ucrania, el gobierno ha decidido imponer restricciones temporales a la entrada de extranjeros en Ucrania”, dijeron en un comunicado.

El gobierno excluyó de las restricciones a estudiantes, titulares de visas de trabajo, residentes sin ciudadanía, conductores de camiones y autobuses que ingresan al país en el trabajo, diplomáticos, artistas y deportistas que actúan o compiten en el país.

Al mismo tiempo, Ucrania comenzó a cancelar sus vuelos desde Israel. Al hacerlo, Ucrania está perdonando el esquema del que habló esta semana sobre restringir a los israelíes en la celebración anual a pedido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como una prohibición total de llegar durante treinta días desde países “rojos”.

Más de cien jasidim que se apresuraron a viajar a Ucrania antes de septiembre para permanecer en la tumba del rabino Nachman Breslev durante Rosh Hashaná, fueron detenidos la noche anterior en el aeropuerto de Odessa, cuando las autoridades amenazaron con deportarlos de regreso a Israel.

La crisis se ha resuelto y los jasidim están de camino a Uman. Además, un centenar de seguidores detenidos en Kiev y varias decenas más en Odessa y Zaporozhye fueron liberados tras la intervención del embajador israelí. Se les solicitó que instalaran una aplicación de vigilancia para prevenir infecciones.

Algunos de los seguidores fueron remitidos a una especie de centro de detención, según ellos, que se instaló en el aeropuerto de Zaporozhye. “Hay soldados aquí que nos vigilan. También hay niños pequeños aquí. Nos dijeron que nos quedaríamos aquí hasta el domingo”, dijo uno de los detenidos.

“Los judíos e israelíes, sin importar su ciudadanía, están esperando al margen, y todos los demás entran fácilmente. Esto es lo que ha estado sucediendo en el sexto vuelo desde que estuve aquí: los judíos son desviados y retrasados ​​durante horas sin ningún motivo, y todos los demás entran”, dijo otro de los detenidos.

Los seguidores, incluidos muchos niños, se vieron obligados a pasar la noche en el aeropuerto, diciendo que se habían quedado sin comida y que estaban bajo la supervisión de soldados ucranianos en todo momento. Al menos uno de los detenidos se sintió mal y tuvo que recibir tratamiento médico.

Uno de los detenidos, se fotografió en secreto y contó sus preocupaciones: “La policía no nos deja tomar fotos. Nos amenazan cuando nos ven tomando fotos. Nos pusieron en algún lugar del aeropuerto, aquí no tenemos luz, no tenemos aire, no tenemos nada, no tenemos comida. Durante tres mañanas nadie ha comido nada aquí. Nadie imaginó que no podríamos comer. Hay una instalación de agua aquí que ni siquiera tiene agua fría. Ellos llenaron formularios en nuestro nombre, que estamos listos para regresar a Israel. Hay un judío aquí que caminó por las escaleras y el policía lo pateó”.

El rabino Nachman Ben-Neshaya, presidente del Secretariado Nacional de Breslav Jasidim, dijo que “el Estado de Israel está luchando contra sus ciudadanos de segunda clase, mientras que los ciudadanos israelíes de primera clase pueden viajar a cualquier parte del mundo”. Pero la fe no tiene lugar”.

Los creyentes, en su mayoría seguidores de Breslav, tienen prisa por llegar a Uman después de que el gobierno ucraniano haya dicho que restringiría la entrada de jasidim en Uman.

Ya no se habla de decenas de miles de creyentes allí, pero la esperanza de llegar a las oraciones que marcan la tumba del rabino Nachman también se está alejando de los miles que compraron boletos con anticipación.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.