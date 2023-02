La confraternidad judeo musulmana se reunió con Katrina Lantos y Sam Bronwnback

Sam Brownback, en su totalidad Samuel Dale Brownback, (nacido el 12 de septiembre de 1956, Garnett, Kansas, EE.UU.), político republicano estadounidense, que se desempeñó como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (1995-96) y del Senado de los Estados Unidos (1996-2011) antes de convertirse en gobernador de Kansas (2011-18). Más tarde se desempeñó como embajador en misión especial para la libertad religiosa internacional (2018-21) en la administración del presidente Donald Trump.

Brownback se crió en la granja de su familia cerca de Parker, Kansas, y fue el presidente estatal de Future Farmers of America en la escuela secundaria, donde comenzó su pasión por la política. Se graduó de la Universidad Estatal de Kansas (donde fue presidente del cuerpo estudiantil) en 1978 y recibió un título de abogado de la Universidad de Kansas en 1982. Después de graduarse de la escuela de derecho, Brownback trabajó como abogado en Manhattan, Kansas, durante cuatro años antes de dedicarse al servicio público. Fue nombrado secretario de la junta estatal de agricultura en 1986, cargo que ocupó hasta 1993, y fue miembro de la Casa Blanca en 1990. En 1994, Brownback fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como parte de la avalancha que dio a los republicanos una mayoría. Después de que el senador de Kansas Bob Dole renunció a su puesto para hacer campaña por la presidencia en 1996, Brownback ganó una elección especial para llenar el escaño vacante del Senado al postularse en una plataforma fuertemente conservadora. Fue fácilmente reelegido en 1998 y 2004, en esta última elección obteniendo el mayor número de votos para cualquier cargo en la historia de Kansas.

Durante su mandato como senador, Brownback se centró principalmente en cuestiones sociales internas y relaciones internacionales. Fue miembro de los comités de asignaciones y judiciales del Senado y sirvió en el Comité Económico Conjunto y en la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa (la Comisión de Helsinki). Su filosofía política se describe en su libro From Power to Purpose: A Remarkable Journey of Faith and Compassion (Del poder al propósito: un notable viaje de fe y compasión) (2007).