“Lentamente el tema palestino está empezando a cansar a los propios países árabes”

Itzik Horn, es periodista desde Israel, y se encuentra muy cerca de la Franja de Gaza, donde en los últimos días las tensiones fueron en aumento. Desde globos incendiarios hasta misiles que produjeron incidentes en el sur de Israel. Las Fuerzas de Defensa israelíes respondieron a los ataques pero el conflicto aún no termina. Horn analizó la situación en diálogo con Radio Jai.

“Ellos quieren asegurarse de que Qatar por un año más va a seguir pagando lo que vienen pagando. En septiembre se vence el contrato y todavía no se sabe si Qatar lo va a renovar o no, entonces presiona a Israel para que Israel presione a Qatar”.

“El dinero que Qatar pasa es en dólares para 100 familias y ellos quieren que sean 200 dólares para 200 familias. El dinero de Qatar no va todo a la Franja de Gaza, va parte a la Autoridad Palestina para que pague el combustible que desde Israel pasan a Gaza para que tenga electricidad. Por otro lado, quieren que Israel aumente el número de trabajadores que pueden pasar a Israel, y que también levanten el embargo de la cantidad de millas marítimas que los pescadores y barcos palestinos pueden pescar”, dijo Horn.

“Lo de las millas tiene que ver con una cuestión de seguridad de Israel ya que durante todos estos años la marina interceptó barcos que venían con armamento para organizaciones terroristas en Gaza. Desde el punto de vista de Israel, todo lo que sea un proyecto para mejorar la vida en Gaza, juega a favor de todos”.

“Ellos van a seguir con los misiles porque nadie en Israel quiere entrar en la Franja de Gaza en medio de la pandemia, la crisis económica y política. Nadie va a autorizar una operación a gran escala contra la Franja de Gaza. Todas las operaciones de las Fuerzas de Israel son contra objetivos militares, tratando de no atacar a objetivos civiles. Se sabe que a Hamás no le quedan muchas balas para disparar contra Israel”.

“Hay un tema del que nadie habla, que es el de las manifestaciones en Gaza por el descontento de la población, porque no hay plata, no hay trabajo, no hay electricidad. Hamás también debe demostrar que ellos no claudican. Lentamente, el tema palestino está empezando a cansar a los propios países árabes”.

“Los misiles que cayeron en Sderot solo produjeron daños materiales y gente con ataques de pánico y temor. Pero no hubo heridos. La sensación no es para nada agradable. La mayoría de los misiles fueron interceptados”, finalizó Horn.