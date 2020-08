“De estas fiestas saldremos mucho más fortalecidos”

En pocos días serán los Iamim Noraim y este año las cosas serán diferentes. El rabino de Guatemala Yosef Garmon, actualmente desde Israel, analizó en Radio Jai cómo será la preparación para estas fechas tan importantes y qué podemos aprender de este contexto.

“Todavía no se sabe cómo se hará. Las sinagogas son el centro de las fiestas como Rosh Hashaná y Yom Kipur. Gente que durante el año no participa, en estas fechas si se acercan a la sinagoga. Actualmente, algunas sinagogas del mundo siguen totalmente cerradas. En Israel algunas están abiertas pero con una limitación en la capacidad de personas”.

“Esto es algo que no es normal, pero el pueblo judío nunca estuvo en situaciones normales, es un pueblo que está acostumbrado a ir de aquí para allá, moverse, cambiar. El pueblo judío en la historia vivió en más de 116 países alrededor del mundo, entonces creo que lo vamos a superar muy bien. Está la esperanza de salir fortalecido de estas fiestas. Lo pasaremos no como un problema sino como una oportunidad de que llegue algo mejor”, dijo el rabino.

“Creo que debemos encontrar la belleza de esos momentos difíciles pero también con la oportunidad de hacer algo diferente a todos los años. Llevamos todos los años haciendo lo mismo y ahora nos toca cambiar y reflexionar dentro de este cambio. Si vemos esa luz de algo positivo en todo esto tendremos un mejor año porque vamos a haber superado un momento difícil y cuando uno lo hace, sale algo muy bonito de eso. Cada crisis es un nacimiento. Cada dificultad es contracción que traerá un nacimiento de luz y algo lindo”.

“Esto no ha sido fácil pero de a poco encuentro la manera de disfrutar de las cosas y con las esperanza de que como llegó el coronavirus, también se va a ir. No se va a quedar para siempre. Debemos tener seguridad que esto se va a salir de la vida y también qué podemos encontrar y desarrollar de esto. Pero es importante no olvidar las cosas que tenemos alrededor. También hay que agradecer a Dios que trajo el coronavirus en tiempos de tecnología donde podemos estar unidos con gente de todo el mundo. Hay cosas para agradecer y cuando hay un momento difícil la gente lo aprecia y se conecta más. La dificultad nos hace conectar más. De estas fiestas saldremos mucho más fortalecidos y tendremos un mejor año”, finalizó el rabino.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.