Ariel Eichbaum, presidente de AMIA: “Sabemos que el atentado lo hizo hezbolláh, soportado por Irán”

En un nuevo aniversario por el atentado a la AMIA en el cual fallecieron 85 personas y hubo más de 300 heridos, el presidente de la Asociación Mututal Israelita Argentina, Ariel Eichbaum, reforzó el pedido de justicia y solicitó al gobierno nacional que refuerce la presión política para detener a los principales acusados. En diálogo con Radio Jai analizó cómo sigue la causa en la actualidad, 26 años después.

“Esto lo vivimos con indignación, dolor y pesar. Con dolor por nuestra causa y por los argentinos que murieron y sus sueños y sus vidas quedaron truncos, que tantas veces escuchamos los relatos de sus familiares y sus seres queridos, y también con dolor por la institución y la argentina”, dijo Eichbaum.

“Y nací en 1974, tengo muy viva en mi memoria y mis vivencias el regreso de la democracia en 1983 con la esperanza de las familias argentinas, pero hay deudas que tiene esa revolución democrática, como que no se hizo justicia en tiempo ni eficiente”, declaró y agregó: “Cuando uno se adentra en el rol que me toca ejercer como presidente, se interioriza en detalles de la causa y la investigación, y uno no sabe si es desidia o si es intencional, pero da mucha impotencia y dolor. Tanto el pueblo judío, como los argentinos, peleamos para tener juicios por la verdad en el proceso militar y peleamos por enjuiciar nazis décadas después del holocausto y peleamos por recuperar una vida democrática en el país”.

“Queremos el juicio y el castigo a quienes sabemos que son responsables, que surgen de la investigación judicial. Tenemos la obligación de pelear por eso”.

Con respecto al tema del memorandum de entendimiento con Irán, Eichbaum dijo que “desde que se presentó en el año 2015, la AMIA se puso en contra como lo sigue estando ahora. Pero no se puso en contra y lo denunció mediáticamente, lo denunció judicialmente y eso iba en contra del gobierno de ese momento. AMIA denunció porque entendía que iba a traer impunidad a la causa y que iba a estancarla, además de que tenia puntos en contra de la constitución. En el año 2015, la justicia nos dio la razón. Nosotros denunciamos y obtuvimos la sentencia judicial”.

“Sobre las intenciones que tenían con el memorandum, podemos decir que es la denuncia que hizo Nisman en su momento y la justicia deberá expedirse y en todo caso, quien deberá dar cuenta de las contradicciones es el presidente de la nación. Lo que nosotros objetamos del memorandum en su momento, el poder judicial nos dio la razón”.

“Lo que dijo Alberto Fernández en la entrevista, es que él era crítico del instrumento, hizo una justificación política diciendo que intentaban destrabar las declaraciones de los iraníes. Pero él es profesor de derecho penal en la universidad y sabe perfectamente que es inconstitucional y la justicia ha fallado de esa forma”.

“En Argentina se dice mucho ‘que se sepa la verdad de la causa AMIA, no sabemos lo que pasó’ y eso no es así. Hay muchas cosas que no sabemos pero también hay muchas cosas que si sabemos como fueron porque surgen de la investigación, el que dice eso no está metido en el expediente. Sabemos que fue hezbolláh soportado por Irán y que la embajada de Irán sirvió como estación de inteligencia para la preparación del atentado, hay alertas rojas, sabemos que hubo una conexión local que fue Telleldín sin dudas. También la triple frontera está relacionada con acciones de hezbolláh y eso deberia preocuparnos, y sobre todo que Irán hace esfuerzos terribles y agresivos diplomáticos todos los años para bajar las alertas rojas en las asambleas de Interpol”.

“Lo que pido es que renovemos el compromiso y ademas que nosotros, la AMIA, una organización de la comunidad judía argentina, sabe y tiene información de movimiento de gente que tiene alertas rojas que se trasladan a países que les dan cobijo como por ejemplo Rusia y Turquía, y muchas veces hemos llegado con la información a los juzgados pero cuando van, ellos ya se movieron. Nosotros necesitamos que los poderes del estado, la inteligencia, la cancillería, tenga la información para resolver en tiempo y forma, y hacer esfuerzos diplomáticos. Argentina tiene relaciones diplomáticas con casi todo el mundo, y parte de la agenda debe ser atender a nuestro reclamo de justicia. Estamos seguros que con la detención de solo uno de los acusados y que se lo ponga en indagatoria de la justicia, estoy seguro que la causa va a dar un vuelvo histórico, no tengo dudas”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.