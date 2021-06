Carta al presidente de la República Argentina

Señor Presidente

Si Ud. se justifica diciendo que nunca legitimó a la organización Hamas, déjenos decirle que está profundamente equivocado

Lo único que corresponde que haga un gobierno de un país que recibió dos terribles ataques terroristas es repudiar a una organización terrorista como Hamas.

Y Usted no lo hizo.

Volvemos a repetir: no alcanza con no legitimar a Hamas.

Hay que decir claramente que es UNA ORGANIZACION TERRORISTA

Con el terrorismo no caben posturas intermedias.

El que no lo denuncia como lo que es termina apañándolo.

Ana Maria Blugerman

Luis Czyzewski

Papás de Paola, víctima del atentado a la AMIA.

