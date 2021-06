El fin del pasaporte verde pero aún con mascarillas: Hoy terminan casi todas las restricciones de Corona en Israel

El 1 de junio es una fecha que sin duda será recordada en la historia de la batalla del Estado de Israel contra el Coronavirus: ante la baja y estable morbilidad, junto con una exitosa campaña de vacunación, se eliminará a partir de hoy la necesidad del pasaporte verde. Esto significa que después de un año y tres meses de restricciones, cierres y una variedad de áreas de la vida que han entrado en el silencio, la vida como la conocíamos casi ha vuelto en su totalidad.

En los lugares cerrados todavía existe la obligacion de las mascarillas, pero la mayor parte de la economía debería hoy pasar a la actividad normal, sin restricciones de ocupación, sin necesidad de exhibir un letrero verde en la entrada y con la entrada de niños y no vacunados en ningún lugar. Sin embargo, no todas las áreas sentirán el cambio: en el aeropuerto Ben Gurion todavía existen restricciones para volar y regresar del extranjero, y también hay empresas que han adoptado la entrada mediante preinscripción. Entonces, ¿cómo se verá realmente?

Restaurantes: A partir de hoy pueden la gente puede sentarse donde quiera, sin restricción de cantidad de gente, los niños y los no vacunados pueden sentarse en cualquier espacio, y la única restricción es usar una mascarilla en los espacios interiores. Lila Garbley, propietaria del restaurante “Goldman Yard” en Tel Aviv, dijo: “Estoy feliz de poder finalmente sentar a niños y familias por tiempo indefinido en el restaurante y tener una audiencia mucho mayor”.

Vacaciones en Israel: a partir de hoy, no es necesario presentar pasaporte verde en la entrada del hotel y, por supuesto, no es necesario realizar pruebas de corona para niños y no vacunados. “Me alegro de que, a partir de hoy, se hayan levantado todas las restricciones a la entrada de huéspedes en los hoteles de Israel”, dice el director ejecutivo de Dan Hotel, Ronen Nissenbaum. “Esta es una gran noticia para la industria hotelera y turística en Israel”.

La industria del B&B también se regocija: a partir de ahora no hay más restricciones en el número de huéspedes y alojamiento solo para familias nucleares. También puede volver atrás y realizar eventos boutique en los complejos de alojamiento. Ilana Aloni, directora ejecutiva del sitio web de Zimmer Land: “Estoy feliz y emocionada de que, a partir de hoy, se hayan levantado todas las restricciones a los B & B, villas y complejos de alojamiento rural en todo el país”.

Salones de fiesta: Aquellos que han estado esperando casarse o celebrar un bat y bar mitzvah sin restricciones pueden partir. A partir de hoy, la industria de los salones de baile luce como antes de la Corona, sin listas limitadas de invitados, sin obligación de presentar un pasaporte verde o certificado de recuperación y ocupación completa. En los salones existe la obligación de llevar una mascarilla, y en los salones de eventos abiertos no existe tal obligación.

Parques naturales: La Autoridad de Parques y Naturaleza continuará con el modelo de prerregistro de sitios. Esto significa que los visitantes que no se registren podrán ingresar a los sitios solo en función del espacio disponible. “Al mismo tiempo, gracias a la eliminación de restricciones, la cuota de visitantes reducida por la corona aumentará como lo hacía antes ”, dice Shaul Goldstein, director general de la Autoridad de Parques y Naturaleza.

Museos y atracciones: Los museos también se están embarcando en un camino nuevo y sin restricciones, con la única limitación de llevar una mascarilla en el interior. Algunos lugares continuarán funcionando en forma de boletos de pre-reserva. “Estamos muy contentos por el regreso completo a la rutina”, dice Yossi Ani, director ejecutivo de Madatech, el Museo Nacional de Ciencia, Tecnología y Espacio en Haifa. “Lo más significativo que queda del período Corona es que la gente se ha acostumbrado a compra de boletos en línea. Les ahorra mucho tiempo haciendo cola para la taquilla “.

La directora del Parque Acuático Shefayim, Sarah Ram-Schlein, agrega: “El período Corona ha cambiado enormemente los hábitos de consumo. El público se ha acostumbrado a reservar boletos en línea. Reconocemos un aumento muy significativo en las reservas en línea”. Por otro lado, el nuevo parque acuático a la entrada de Eilat, “You Splash”, operará a partir de hoy de forma regular sin necesidad de coordinación previa y con la opción de compra de entradas en taquilla en el acto.

Cines y salas culturales: Tras una pausa de 14 meses, a partir de hoy se abolirá la división en salas verdes y violetas de los cines, “No hay duda de que esto es más que nada, marca el regreso a una rutina completa”, dice con satisfacción el vicepresidente de marketing de la cadena de cines Yes Planet.

El director del Salón de la Cultura de Tel Aviv, Dalit Korel, añade: “Después de un período largo y desafiante, estoy feliz de que el Salón de la Cultura vuelva a su plena actividad sin ninguna restricción para la audiencia”.

Centros comerciales y tiendas callejeras: En la industria del comercio, la gente vuelve a una rutina completa sin ninguna condición, excepto el estricto cumplimiento de llevar una mascarilla dentro del centro comercial o tienda. Los complejos alimentarios también funcionarán sin restricciones. “La feria de alimentos también ha vuelto a su formato habitual y estamos devolviendo las mesas de comedor en todo el centro comercial”, dijo ayer el director de marketing del Dizengoff Center, Alex Kaplan, sobre la nueva rutina de la vida en el antiguo complejo. IKEA informó sobre la apertura del reino de los niños en las cadenas de tiendas y la entrada gratuita a los restaurantes.

Aseo y belleza: a partir de hoy, los salones de belleza y peluquerías volverán a trabajar sin restricciones. “Ya estoy esperando con una botella de champán”, dice emocionado Ilan Margalit, dueño de una peluquería de Ramat Gan. “Cómo esperaba recibir a mis clientes en masa como antes, sin barreras en la entrada, sin stickers de distancia. Para volver atrás y ser libre”.

Sivan Gobrin desde Israel

