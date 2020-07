La Basílica de la Anunciación, Nazaret

Cuando había hecho el video recorriendo Nazaret con mi vehículo muchos de ustedes se quedó con las ganas de caminar por sus calles para poder “tocar” la ciudad y vivir su gente.

Esta es la primera parte de un video que acabo de hacer.

Solo quiero pedir que en los comentarios no juzguen. No a quien relata incluso cuando se equivoca en algún dato, no a quien piensa diferente y tampoco a quien critica o debate.

Yo como judío a veces veo como los hermanos cristianos se pelean entre sí por quien le es más fiel a Yeshúa o Jesús, quien sigue su camino o quien lo idolatra más y desde afuera se ve muy mal hermanos.

Hay que respetar sí queremos ser respetados. Que cada uno viva con su creencia.