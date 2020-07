Matty Zwaig, analista político y ex diplomático israelí, se refirió a la situación política, económica, sanitaria y social del Estado Judío.

Zwaig indicó que “ha habído una especia de segunda ola de COVID19 en la cuál, en el punto mas bajo, había 15 nuevos enfermos por día y hoy estamos hablando de entre 750 y 1500 enfermos por día”, e hizo hincapié en que “hay un nuevo ministro de salud que cambió el paradigma de la cantidad de tests que se hacen por día”.

“Entre un 80% y un 90% de los nuevos enfermos son personas jóvenes asintomáticas”, señaló el analista político y enfatizó: “Esta última semana hubo un cambio para mal de la cantidad de gente que esta grave. Ha disminuido el rango etario de las personas que se encuentran grave”.

Zwaig explicó que “así como nosotros estamos en una nueva normalidad, la clase política está en una nueva realidad para si misma y para las relaciones entre los distintos componentes de la coalición”.

Consultado acerca de qué piensa la sociedad israelí respecto al manejo de la pandemia por parte de las autoridades, el analista político manifestó: “En los primeros meses la gente entendió que esto es algo nuevo y que no había mas remedio que tomar las medidas que se tomaron. Hoy en día, cuando se vuelven a cerrar ciertos sectores de la actividad económica, la gente comprende que es necesario hacerlo pero cree que no puede ser que el gobierno no ayude a aquella parte de la población que está con problemas económicos o desempleados”.

“Hay un gran descontento hoy en día contra el Primer Ministro por las decisiones que se toman”, concluyó Zwaig.

Autorizada la reproducción por Radio Jai citando la fuente.