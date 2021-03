A raíz del intento de atentado en una escuela judía en Marsella, Radio Jai dialogó con Shimon Samuels del centro Simon Wiesenthal acerca de la situación del antisemitismo en Europa y especialmente en Francia. Éste fue su análisis:

“Veo el antisemitismo como una gota de mercurio en un termómetro: cuando hace frío, se mantiene pequeño, pero cuando hace calor sube. Esta es la misma forma para la pandemia y también para el antisemitismo. Normalmente los atacantes contra instituciones judías son jóvenes musulmanes radicalizados en la mezquita u otros medios, pero el caso del intento de atentado de la semana pasada en una escuela en Marsella no es muy claro, ya que el atacante salió de su coche, un hombre de entre cincuenta y sesenta años. Además su actitud era rara, no entró ni en la escuela ni en el almacén kosher, más bien fue su forma de sostener en su mano un gran cuchillo, atrajo la atención de los guardias, entonces lo detuvieron y vino la policía”.

“Luego lo trasladaron a un hospital en donde se enteraron que este hombre había acabado con su tratamiento médico”. “Uno de los problemas es que muchos jueces en su juventud militaron en la izquierda y participaron del mayo francés en 1968. Ellos no pueden entender que los musulmanes, que a su vez sufren racismo, pueden ser racistas y terminar como criminales contra la comunidad judía”.

“No son solamente crímenes aislados. Por ejemplo en 1980 un canadiense fue sentenciado a prisión por un atentado en una sinagoga y luego desapareció de la cárcel aquí en Francia y retornó a Canadá. Luego del caso de Samuel Paty el parlamento francés aprobó un proyecto de ley contra el islamismo radical y todos los países musulmanes empezaron a atacar verbalmente a Francia e incluso algunos llegaron a amenazar con un bloqueo comercial”.

“El objetivo de los terroristas no son solamente los judíos, sino también los americanos, europeos, gays, mujeres, musulmanes moderados, entonces se podría decir que no hay discriminación en sus acciones”. “En otros casos los tribunales deciden que no se puede condenar a terroristas porque estaban bajo la influencia de narcóticos o de alcohol, o incluso problemas mentales. También el gobierno retiró los soldados que custodiaban la sede comunal judía en París”.

Finalmente, concluyó: “El gran problema es que hay pequeñas sinagogas que no tienen el dinero para programas culturales porque destinan todos sus recursos a su seguridad, como los restaurantes kosher que no abren debido a los problemas de seguridad”.

