“Creemos en esto, somos hombres de la comunidad en distintos partidos políticos y en esto coincidimos plenamente”

La cancillería argentina sacó un decreto que sugiere que las distintas jurisdicciones se vayan adhiriendo a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Waldo Wolff, analizó en Radio Jai cómo ve la situación: “En mi caso, siendo diputado nacional me corresponde trabajarlo a nivel nacional. Hemos presentado un proyecto de ley que suscribe a lo que ya suscribió la cancillería, que es la definición de antisemitismo propuesta por el IHRA”, explico.

La IHRA es una organización que promueve la enseñanza y el estudio de la memoria de la shoa. El proyecto fue presentado por los diputados Waldo Wolff y Pablo Yedlin. “Es algo en lo que creemos, somos hombres de la comunidad en distintos partidos políticos. No coincidimos en algunas cosas partidarias pero en esto coincidimos plenamente, así que me parece que en medio de tanta grieta, en esto no la hay”, aseguró Wolff.

“Supongo que no habrá oposición, pero veremos cómo reaccionan aquellos que tienen la fase antisionista instaurada como algo permitido y lógico. Incluso en ciertos ámbitos políticos está bien visto decirlo. La IHRA en la definición propone que también es antisemitismo vincular a los judíos con Israel y también comparar con acciones nazis el derecho del estado de Israel a existir. Esto es lo que suele hacer cierta parte de la izquierda, por lo que supongo que alguna expresión tendrán, pero es una pelea que nosotros damos con convicciones”, dijo el diputado.

Con respecto a la causa de espionaje de la cual es querellante, el diputado Wolff dijo que “los servicios de inteligencia, que no son de inteligencia del país, tienen un comportamiento desmadrado en algunos sectores y nuestro gobierno no estuvo exento de eso. Habrá que ver quién tiene responsabilidad en eso. Me parece muy berreta todo, es una mezcla de incompetencia y operación”.

“En mi caso, la información que tenían no era de seguimiento sino de cuestiones de acceso público, sobre mi propiedad, mi auto, mi oficina. Me molesta, me fastidia, pero no me sorprendió. Yo no defiendo lo que hizo Macri, quiero saber quién es el responsable de esto y por eso soy querellante de la causa. Los que piden que se investigue esto son los mismos que defienden a Cristina Fernández de Kirchner, y a ella si se le encontraron carpetas con escuchas formales. Esa es la diferencia, ningún kirchnerista es querellante en la causa contra Cristina. Yo soy querellante en esta causa para saber si hubo alguien en nuestro gobierno que hizo algo que no corresponde. Si es así, voy a denunciarlo y pedirle que de explicaciones ante la ley”.

El diputado nunca integró una comisión de inteligencia. “Evidentemente hay ciertos sectores que durante nuestro gobierno no se manejaron bien. Este gobierno ya empezó mal, porque hay gente que tiene la obligación de mantener en secreto lo que ocurre en la comisión de inteligencia pero sale y cuenta lo que dicen los espías y usan información que debería ser confidencial. Alguien tiene que ponerse por encima del partidismo en esto”.

Con respecto a las últimas declaraciones del ex espía del Mossad sobre Nisman, el diputado declaró que “el kirchnerismo se calló la boca, y esto quiere decir que no quieren que se levante este tema. Porque el ex espía planta que Nisman recibía información del Mossad y tenía información de la plata que trianguló el kirchnerismo presuntamente a través de Venezuela a Irán. En otro contexto el kirchnerismo estaría diciendo ¿vieron que Nisman recibía información de los servicios? Pero se callaron la boca”.

“Lo que este hombre dijo no habla bien de Nisman pero tampoco habla bien del kirchnerismo, sin embargo se encargaron de que esto no levante. Mi lectura política sobre esto es que me resulta paradójico. El kirchnerismo te levanta una carta de interpol de mentira y te hace un video, pero de esto no dicen nada. Esto es grave, si alguien me dice de investigar si Nisman recibió información, yo diría que lo investiguen. Yo lo defiendo a Nisman, defiendo una cultura cívica de cómo se investigó la muerte y lo que hicieron, pero también hay que investigar las cuentas pero en eso no se meten, y si no se meten es porque están sucios”, finalizó Wolff.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente