Proyecto Voces: Recuperar aquellas que están calladas y sacarlas del olvido

Romina Markdorf compartió en Radio Jai los detalles del proyecto “Voces”.“Es un proyecto que nace con Tomás Mojo, que es mi compañero y director. Nosotros somos becarios Yad Vashem, y en el 2018 nos postulamos para el curso Morei Morim (formador de formadores), que acá lo dicta BAMA junto a Yad Vashem, y la que lo coordina es Verónica Kovacic, que de alguna manera es nuestra hada madrina y la que no ayudo en todo. Durante ese año tuvimos encuentros con gente de Yad Vashem, el curso virtual, y a fin de año viajamos a Israel a un curso intensivo de 10 días. Yad Vashem no es solo el museo histórico, sino que también tiene una escuela y un lugar de capacitación acerca de todo lo que es el Holocausto”, dijo Markdorf.

La Licenciada en Ciencias de la Comunicación comentó también que “cuando terminó todo el curso, como todos teníamos ganas de hacer algo, empezamos a proyectar lo que iba a ser Voces. Cuando llegamos a Argentina seguimos hablando sobre qué queríamos hacer, porque en Argentina hay mucho de todo lo que es Shoá, y empezamos a ver que había muchas voces que no se conocían, o que no hablaban o no tenían conocimiento de estos proyectos que existían. Entonces empezamos a rescatar todas esas voces pérdidas, calladas, para sacarlas del olvido y traerlas a la actualidad. Fue arduo trabajo empezar a conectarse con diferentes instituciones para dar clases y charlas presenciales, que es lo que hacíamos antes de la cuarentena. Con la cuarentena empezamos a innovar con charlas por diferentes plataformas. Ahí es cuando nos pusimos en contacto con instituciones internacionales, que dando charlas por Zoom, da la posibilidad de encontrarse con personas de otros países que antes si uno no viajaba, no se podían hacer. Entonces empezamos a tener representación también, por ejemplo en Guatemala y muchas personas más se fueron sumando a este proyecto, que por suerte tuvo muy buenas repercusiones. Tuvimos que adaptarnos, como todos, a esta nueva manera de enseñar”.

“También algo que está bueno y creo que es un valor nuestro es que hacemos charlas personalizadas según lo que necesita la institución o el grupo de gente, depende a quién nos dirigimos, la charla que hacemos”, agregó.

Acerca de que tipo de contenidos se pueden brindar que sean innovadores, Romina expresó que “pensaba que sabía, pero de repente te das cuenta que hay otra manera de enseñar la Shoá y de ver que eso es lo que te enseña Yad Vashem, cómo enseñar la Shoá, cómo transmitirla, porque cuando uno empieza a meterse en este mundo, te das cuenta de que es inmenso y que hay un montón de cosas que no te transmiten a veces. Entonces, lo que intentamos es ver desde mujeres en el liderazgo, o Shoá y Covid en relación a los argumentos que se usaban antes para el antisemitismo. Tomás Mojo, el director, es abogado especialista en genocidio y DDHH, y yo soy licenciada en comunicación, entonces nos complementamos a la hora de armar las charlas”

“Uno de los temas principales que nosotros empezamos a abordar fue ir a instituciones no judías para ver lo que estaba pasando, porque en sí es ley enseñar lo que es el Holocausto, pero lo que pasa muchas veces es que no se enseña porque no se sabe cómo, y mucha gente también es reacia a hacerlo, entonces también es romper con esas estructuras. No solamente capacitamos alumnos, sino también a profesores enseñándoles cómo hay que enseñar y qué enseñar, que parece a veces algo obvio, pero no es fácil hablar de la Shoá a un adolescente sin traumatizarlo. Yo siempre le digo a mis alumnos que no necesito mostrar un cuerpo destruido para que entiendan lo que es, se puede trasmitir de otra manera”, concluyó.

Facebook: proyecto.voces.argentina

Instagram: @proyectovoces

[email protected]

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.