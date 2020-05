Coronavirus y Tercera Edad: Protocolos y nuevos aprendizajes desde la humildad

“Este virus que nos ha tocado como humanidad nos ha obligado a cambiar todo aquello que teníamos y dábamos por sentado”. Así se refería el Lic. en Psicología Rodrigo Reynoso en relación con el concepto que decidió resaltar entre los que la pandemia nos confronta: La humildad.

“En mi trabajo como psicólogo, trabajando para el hogar Beit Sion, hay un protocolo en el cual confluyen muchos profesionales de distintas partes del mundo para poder hacer un decálogo para los no médicos (porque los médicos tienen otro decálogo) de cómo relacionarnos entre nosotros pero también con el virus, como si fuera alguien más, esta entidad que no queremos pero que aun así tenemos que aprender a relacionarnos con él”, expresó.

Los hogares para la Tercera Edad son espacios especialmente complejos y con población de riesgo. “Las residencias de adultos mayores tienen un alto índice de vulnerabilidad, con una especial característica: No son hospitales, y por lo tanto, no están preparadas como tampoco lo estaba el personal. Esto nos obligó a armar un nuevo diálogo entre nosotros que tiene que ver con la vestimenta, con cómo nos movemos dentro de la institución y por qué”, dijo el Licenciado.

Reynoso ilustró con un ejemplo la voracidad del coronavirus cuando encuentra debilidades para atacar. “Una frase que nos dicen desde el hospital Hadassa en Jerusalem, es que ‘cuando ingresa el Covid-19 a una residencia de adultos mayores es lo mismo que si entrara una llama, una llama a una cabaña de paja’. Se expande de tal manera y con tal grado de agresión, que hace un desastre. Lo que podemos hacer los profesionales y familias frente a esta situación, es en primer lugar evitar que el virus entre, y para eso, nosotros, todo el personal involucrado, necesitamos reeducarnos. Por ejemplo, en nuestro caso, las vestimentas empezaron a ser de diferentes colores según el piso, esto hacía que minimizáramos la circulación dentro del mismo edificio”.

“Partía de la palabra ‘humildad’ porque esto no nos hace inmunes, esto hay que saberlo. Las medidas no implican que la gente no se vaya a contagiar o tenga posibilidad de daño. Psicológicamente el impacto mayor es la confusión, estamos ante una realidad nueva, en un desafío enorme que tenemos los psicólogos”, concluyó.

Escuche la columna completa del Lic. Rodrigo Reynoso.

