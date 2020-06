“Estamos en una de las crisis más grandes del país”

El presidente argentino Alberto Fernández anunció este lunes la intervención de la empresa agroexportadora Vicentín como paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación. El objetivo es rescatar a la firma, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos. La decisión del gobierno causó mucho rechazo en sectores privados, de la oposición e incluso del mismo oficialismo. El economista y ex secretario de comercio, Pablo Challú, analizó esta decisión en el marco de la situación económica del país.

“Venimos de una crisis muy aguda que había dejado el anterior gobierno de coalición y eso fue agravado por la pandemia”, sostuvo Challú y agregó que hay proteger a las empresas y a las familias en el marco de una crisis mayor causada por la panndemia, en la cual si no se hace algo, las cosas son cada vez peor.

Para el economista no hay justificación para la intervención de Vicentín y considera que fue un paso en falso del gobierno. “La empresa estaba en convocatoria de acreedores y eso significa una intervención judicial y no es bueno eso porque el país necesita del sector privado para salir de la crisis. Alguien del gobierno dijo ‘vamos a salir (de la crisis) con un plan de inversiones públicas’ y eso no es posible porque no hay posibilidad de financiar ese plan de inversiones públicas”, explicó Challú.

En abril, el 50% de los gastos del Estado fueron financiados por emisión. “Esto habla de una crisis espectacular”, sostiene y plantea que la solución está en el sector privado. “Necesitamos un plan económico. La pandemia hace imperativo tener un plan económico por una razón muy simple, muchas empresas están pensando cómo seguir, si utilizan sus ahorros para mantener su empresa en funcionamiento o resguardan lo que tienen y que sea lo que dios quiera con el negocio, están ante esa disyuntiva que tiene que ver con el futuro y el futuro lo tiene que despejar el gobierno y la única manera de despejarlo es a través de un plan económico”, asegura.

Sin duda, la única posibilidad que tiene el plan económico para poder emerger es apoyarse en el sector privado y este tipo de decisiones genera dudas y rechazo en ese sector.

Sobre el rol del Estado el economista explica que no tiene ninguna capacidad para ser empresario y además no es lo que el Estado tiene que hacer. “El Estado tiene que fijar su política económica y dar las guías al sector privado para que este se comporte de acuerdo a los objetivos fundamentales del país. Ese es el verdadero rol del sector público, no administrar empresas”.

Con respecto a la expropiación de Vicentín explica que la empresa tiene un nivel de complejidad extraordinario y se pregunta quién va a administrarla. “Un funcionario no tiene ni idea como funciona una empresa privada porque casi todos vienen de la parte académica, no están dadas las condiciones para un manejo eficaz. Hay que dejárselo al sector privado, fijarles las reglas y dejarle que funcione”.

