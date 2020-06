El analista internacional Víctor Zajdenberg analizó los antecedentes y efectos de la “anexión” de Judea y Samaria y el Valle del Jordan.

“No es una anexión. Lo que busca el plan de Trump es aplicar leyes de soberanía israelíes en zonas dónde desde hace mucho tiempo hay ciudadanos de Israel, y ni que hablar si lo hacemos desde la historia de 3000 años a ésta parte”, aclaró.

Explicó también que “es la primera vez que desde un plan surge la idea de un Estado Palestino, de una manera concreta y con la delimitación de los terrenos”. En los acuerdos de Oslo del año 1993, no se estipulaban límites ni lugares, y éste plan determina que zonas tendrán soberanía israelí, y cuáles soberanía palestina”.

Indicó Zajdenberg que los judíos más extremistas que lo rechazan, “es porque consideran que todo el mapa de Eretz Israel sería del Estado, pero la política es el arte de lo posible, y si alguna vez lo aprueba la parte palestina, éste plan llevaría a constituir finalmente una paz genuina entre el estado judío y el estado árabe de Palestina”.

Destacó el analista que en la coalición gobernante hoy en Israel no solo hay sectores de derecha, sino de centro izquierda y hasta Meretz que es de izquierda pura, y en cambio, del lado árabe hay muchas divisiones donde cada uno tiene su partido o grupo terrorista. “Están establecidas 17 organizaciones terroristas, de las cuáles todos conocemos las más importantes: Hamas, el FPLN y el Isis. Entre los grupos terroristas de Gaza hay unanimidad pero no en el rechazo del plan, sino en la destrucción del Estado de Israel, y para ellos más tierra o menos tierra, acuerdo o no acuerdo, no existe”.

Zajdenberg trazó un paralelo entre las anexiones del Golán y de Jerusalem, que tardaron décadas en ser aceptadas por Estados Unidos, y ésta delimitación que ya cuenta con la aprobación del gobierno americano aunque aún no se terminó el mapeo. “En éste mapeo, todo lo que dijo Rabin sobre una Jerusalem unificada como capital del estado, y el Valle del Jordán en manos de Israel, se está cumpliendo, 35 años después”, expuso.

“La paciencia es un árbol con raíces amargas, pero frutos dulces”, concluyó.

