“Siempre, desde un primer momento, he pensado que fue un asesinato” – Ely Karmón

Ely Karmon, politólogo e investigador principal del Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo, comentó a los oyentes de Radio Jai sus lecturas sobre la cuestión del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza por vínculos con el grupo terrorista persa Al Quds, y se refirió a las expresiones del presidente Alberto Fernández afirmando que el fiscal Nisman se suicidó.

“Es claro que este avión tenía un objetivo operacional, a pesar de que no hay suficientes datos sobre cuál era su misión exacta” explicó Karmón. El especialista detalló que aquello puede ser inferido del “hecho de que haya hecho escala en Ciudad del Este en Paraguay, que es un territorio donde se sabe que hay una infraestructura muy grande de Hezbollah”. Desarrolló que aquello recuerda a lo publicado en “el reporte del Mossad sobre los atentados de 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la AMIA, donde se ve que toda la infraestructura fue preparada uno o dos años antes de los atentados desde la Triple Frontera, tanto del lado paraguayo como en el territorio brasilero”.

En la misma línea, explicó que probablemente se revelará la “información de los teléfonos que los iraníes y los venezolanos tenían en posesión” y también el reporte de los expertos enviados por el gobierno de los Estados Unidos para revisar el avión. “En el momento que la información sea publicada se sabrá mucho mejor cuál era el objetivo y la amenaza”, afirmó Karmón.

En lo que respecta a los dichos del presidente Alberto Fernádez alegando que el fiscal Nisman murió como producto de un suicidio, Karmón destacó: “Siempre, desde un primer momento, he pensado que fue un asesinato”. Detalló que “todos los elementos muestran que era un asesinato, que quería provocar que el fiscal Nisman no pudiera hablar” .

“Yo he conocido al fiscal Nisman 10 o 12 años atrás, me lo encontré dos o tres veces en Buenos Aires e incluso lo invité al Instituto. Creo que era un hombre muy serio y no creo que fuera un hombre que pudiera haber cometido un suicido sin dejar una carta o nada un día antes de este evento muy importante en el Congreso de la Nación”, determinó.

Redacción Tomás Polakoff

