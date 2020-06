Solari

Jai

Israel

Urribarri

El diputado argentino por el partido Unión Cívica Radical, Eduardo, dialogó en Radioacerca del viaje del flamante embajador de Argentina en, Sergio, hacia el estado judío.

Durante el nombramiento del ex gobernador de Entre Ríos, varios diputados representantes de la provincia, entre ellos Solari cuestionaron su idoneidad a partir de las causas de corrupción en las cuales se encuentra procesado. “Lamentablemente el presidente no escuchó a nuestros legisladores nacionales, los representantes de Entre Ríos particularmente (…) y no escuchó a quienes desde Entre Ríos pedíamos que no fuera designado embajador. Finalmente el multiprocesado ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri es el embajador en Israel“, dijo el diputado.

Cuando el diputado radical planteó junto a sus colegas la incomodidad en torno a la designación del ex gobernador, Solari marcó dos puntos principales: “En primer lugar es una vergüenza que una persona que viene de una ideología contraria al estado de Israel y que en muchos casos ha apoyado el famoso memorándum del gobierno nacional con Irán sea representante justamente de la Argentina en Israel. Pero además por ser multiprocesado, tiene 3 juicios pendientes que lamentablemente se están postergando aquí en la provincia de Entre Ríos, además de otras causas abiertas que todavía no tienen fecha”.

Sumado a aquellos dos ítems, Solari destaca que el nuevo embajador pertenece a un particular grupo que históricamente no se ha manifestado a favor de Israel: “Urribarri es ultra-kirchnerista y desde ese sector hemos tenido innumerables manifestaciones durante muchos años defendiendo un punto de vista que por lo menos nosotros no compartimos. Tenemos que ser respetuosos absolutamente del estado de Israel así como con los países que lo rodean”. Pero más allá de no haber apoyado a Israel, el diputado remarcó que fue aquel movimiento el que firmó un pacto con Irán para dejar impunes a los terroristas que llevaron a cabo el atentado a la AMIA, con apoyo del mismísimo Urribarri.