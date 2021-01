A 24 años de su asesinato, José Luis Cabezas será recordado y homenajeado por periodistas y reporteros gráficos. El crimen del fotógrafo que tomó la imagen que sacó del anonimato al empresario Alfredo Yabrán ocurrió en el partido bonaerense de General Madariaga. Tenía 36 años y una hija de pocos meses cuando lo mataron, el 25 de enero de 1997. Dialogamos con Gladys Cabezas, hermana de José.

“La justicia lamentablemente es lenta, a veces no ajusticia, creo que lo de mi hermano no fue tomado con la seriedad que lo ameritaba” continuo “Casación bajo la sentencia que se dispuso en su momento sobre esto porque creía que matar a una persona no era para tanto, lo peor es que estos delincuentes tuvieron un montón de beneficios”.

Gladys dio su parecer sobre el asesinato: “A José Luis lo mataron por hacer su trabajo, a él lo mandaron a sacar fotos a un empresario que evidentemente era un testaferro de mucha gente poderosa y sacó esa foto, a este hombre no le convenía salir destacado”.

Explicó que ella no está segura de que esto no se pueda repetir, alegando que espera que no se repita, pero no puede garantizarlo lamentablemente, porque seguimos con la impunidad y con una gran mafia dentro de algunos medios.

Desarrolló como fue el encuentro para conmemorar el aniversario de la muerte de su hermano: “Este año fue virtual, es la primera vez que estuve en algo así por el estilo, hubo muchas personas en Zoom, pudimos intercambiar ideas y dialogar cosa que capaz en la presencialidad no se daba, hay que buscarle el lado positivos obviamente, todo empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 10:30”.

