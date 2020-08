“Nosotros queremos estar en la kehilá físicamente, encontraros, vernos y abrazarnos”

Corrientes no ha sufrido tanto la pandemia como otras provincias del país. Sin embargo, en los últimos días hubo un brote. Nicolás Alfici, Presidente de la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem de Corrientes, analizó cómo enfrenta la provincia la pandemia y especialmente cómo lo vive la comunidad.

“En Corrientes tenemos 194 confirmados de los cuales 125 están recuperados. No son todos en capital y ya estamos en una fase 5. Lastimosamente tuvimos dos fallecidos pero si seguimos en un camino de encierro y prohibiciones como en la mayoría de los lugares”.

“Las restricciones son en los lugares de asistencia, como los que nos toca en la kehilá. Los comercios están abiertos con restricciones y los bares también. Pero nosotros aún no podemos regresar a la parte física comunitaria”, dijo Alfici.

Con respecto a las fiestas, dijo que “tengo sentimientos encontrados, hemos avanzado muchísimo con el concepto comunitario, se ha despertado muchísimo virtualmente. Hemos superado las expectativas de asistencia con gente que antes no se acercaba físicamente. Lo que nosotros queremos es estar en la kehilá físicamente, encontraros, vernos, abrazarnos. Si bien respetamos y cumplimos nuestras actividades, queremos volver a nuestra kehilá. La visión no es muy alentadora con respecto a las fiestas pero yo me resisto a creer que no lo vamos a hacer físicamente. Algunas kehilot se están preparando para hacerlo virtual, pero tengo la esperanza de que lo haremos de forma física”.

“La economía no está bien, la parte económica está muy afectada y nuestra esperanza está puesta en las fiestas que están por llegar. Contra todo pronóstico nosotros seguimos trabajando con la comisión directiva y los morim. Pero lo económico nos está afectando mucho. Pero siempre está el justo y nosotros recibimos una ayuda incondicional y somos muy agradecidos por eso”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.