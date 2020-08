“En Paraguay muy de a poco estamos volviendo a la normalidad”

La pandemia de coronavirus sigue expandiéndose a lo largo del mundo. Algunos países atraviesan la segunda ola, mientras que otros lograron contenerlo con éxito. Paraguay registra poco más de 5600 infectados, de los cuales 52 han fallecido. Mariano Mirelman, director ejecutivo de la comunidad judía de Paraguay, analizó la situación del país en diálogo con Radio Jai.

“Paraguay como país es uno de los que mejor ha llevado la pandemia. estamos atravesando la fase 3 de forma alargada. La gente está saliendo a trabajar, están abriendo los shoppings, los restaurantes. Muy de a poco estamos volviendo a la normalidad”.

“Hemos tenido pocos casos de contagiados alrededor de unos 5500 en total. Creo que el factor número uno fue haber tomado una rápida resolución de una cuarentena total al inicio de la llegada del virus y eso ha hecho que se haya propagado bastante poco y por otro lado la conciencia social que fue fundamental. Por más que el gobierno imponga medidas, si nosotros como ciudadanos no tomamos en serio esta situación y no tomamos medidas como lavarnos las manos, usar barbijo, no tener contacto social, no se puede hacer nada”, dijo Mirelman.

Con respecto a la comunidad judía dijo que “al igual que otros espacios socio culturales y religiosos tuvimos que cerrar nuestras puertas de forma física pero rápidamente nos pudimos transformar pasando todas nuestras actividades al formato digital, teniendo bastante éxito ya que mucha gente que no se acercaba de forma presencial ahora si lo hace en la virtualidad”.

“En esta fase, con restricciones, ya hemos abierto las instalaciones del club y la sinagoga, sin tener actividades grupales, solo espacios de esparcimiento individual o parejas. En las sinagogas con las restricciones en la cantidad de personas que pueden participar en cada servicio religioso”.

Con respecto al protocolo utilizado Mirelman dijo que “es el que utilizamos en todos lados, la toma de temperatura, el lavado de manos, el registro previo para poder participar, el uso de alcohol en gel y que cada uno tenga sus elementos religiosos. Con respecto a las fiestas, es todavía una incertidumbre de todas las comunidades judías de la región. No sabemos qué va a pasar”.

Se acercan las fiestas más importantes del año y las comunidades judías de la región están pensando cómo será el protocolo. “Tenemos una situación en Ciudad del Este donde han aparecido un montón de casos y la ciudad volvió a una fase para atrás y eso puede hacer que haga que en Asunción, donde está el 95% de la comunidad también lo haga. Nos estamos preparando para varios escenarios, con presencia reducida u otros métodos. En las últimas semanas estamos pensando cómo darle ese servicio a la comunidad porque entendemos que no puede dejar de tener las actividades de Rosh Hashana y Iom Kipur como tradicionalmente se ha hecho en toda la historia”, finalizó.

