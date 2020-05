“Los objetos encontrados en Auschwitz demuestran que no tenían idea de que los iban a matar”

Más de 16.000 objetos personales de las víctimas de Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, han sido recuperados después de varios meses de búsqueda y depositados en el museo estatal de Auschwitz-Birkenau.

Diana Wang, hija de sobrevivientes de la Shoá y parte de la Comisión Directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires, narró el significado de la aparición de objetos, aún cuando han pasado décadas pero el terror y horror allí vivido, continúa revelándose ante cada excavación.

Si bien el tiempo pasó y uno pensaría que ya no queda más nada por descubrir del holocausto, distintos proyectos de investigación dan crédito de la magnitud de la matanza de judíos, en cada uno de los objetos que se encuentran ante cada trozo de tierra levantada. Distintos lugares, diferentes formatos de estudios arqueológicos, analizan y sorprenden hasta al investigador mas escéptico al encontrar “cosas nuevas”.

Wang cita a modo de ejemplo el gran trabajo que realiza Patrick Desbois, un sacerdote católico francés, director de la Comisión para las Relaciones con el judaísmo de la Conferencia Episcopal de Francia y consultor del Vaticano, quien es el fundador de Yahad-In Unum, una organización dedicada a localizar los lugares de fosas comunes de víctimas judías de las unidades móviles de ejecución nazis en la antigua Unión Soviética. Su preocupación por los asesinatos masivos ocurridos en la Shoá generaron cientos de descubrimientos pero aún así, todavía queda mucho por encontrar.

“Lo que se ha desenterrado en Auschwitz se viene haciendo desde hace mucho pero ahora fue entregado al museo y estas cosas tienen un valor. Son un documento diferente a lo que desentierran otras investigaciones. Acá era gente que estaba yendo a la cámara de gas. Estos objetos era lo que la gente llevaba en su deportación, en su entrada al campo”, comenta Diana quien destaca algo que llama la atención de quien observa las fotos: los objetos, se diferencian de aquellos “lógicos” vistos en cientos de fotos como peines, lentes o zapatos. Aquí, encontrar elementos como un sello, una pieza de ajedrez o incluso llaves, demuestra que “no tenían idea de que los iban a matar”, expresa Diana.

Cada objeto posee una carga no solo emocional sino simbólica para quien la analice. A Diana Wang, cuando observo las imágenes, sintió que “los objetos me hablaban”. Cada foto era la reflexión y pregunta de qué había en la cabeza de esta persona, cómo fueron sus últimos minutos, dónde quedo ese objeto que después quedo sepultado. Incluso, le abre la puerta a otras preguntas como qué se llevaría ella ante una situación similar: “Probablemente me llevaría las fotos”.

Los objetos, tan cargados de historia, fueron trasladados al museo de Auschwitz, donde serán documentados exhaustivamente y conservados para el futuro. “Ha sido un día inesperado, totalmente único en la reciente historia de nuestro museo”, expresó Piotr Cywiński, el director del museo, con motivo del traslado. No ha sido fácil dar con el paradero de estos objetos, hallados en 1967 durante unas excavaciones arqueológicas en el antiguo campo de Birkenau”.

“Los objetos -cuenta Diana- te muestran por un lado que es la vida misma, te transforma a ese número abstracto de 6 millones, totalmente alejado de nuestra posibilidad de comprender”. Por otro lado, si bien la Shoá tiene muchos mensajes de muerte, Wang asume que hay que aprender a conectarse con la vida. “Si hacemos el ojo por ojo nos quedamos todos ciegos”.

Diana Wang es psicoterapeuta especializada en terapia de pareja, escritora y conferencista. Ha vivido muchas vidas dentro de una vida. Un camino en el construyó su felicidad. Se ha casado en dos oportunidades, una por un período muy breve y otra que viene durando toda la vida, con hijos y nietos. Nació en Polonia en 1945 y dos años después llegó a la Argentina. Es hija de sobrevivientes del Holocausto y aún busca a su hermano. Es Presidenta de Generaciones de la Shoá en Argentina y Miembro del Board de Gobierno de la Federación Mundial de niños judíos sobrevivientes del Holocausto.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.