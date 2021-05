Memorándum con Irán: “Cuando uno uno tiene mucho para decir solo hay una política posible, demorar”

Radio Jai diálogo con el abogado Paúl Warszawski acerca del pedido de Cristina Kirchner de nulidad del juicio del Memorándum con Irán.

“Me parece que su defensa actúa desesperadamente porque la nulidad se basa en la presunta amistad entre uno de los miembros de la corte de casación penal y el ex presidente Macri, pero está presentada sin ningún tipo de prueba, solamente contacto personal que no significa amistad íntima. Cabe recalcar que cuando sucedieron estos contactos no existía la causa”.

“Yo preferiría que un jurista miembro de UBA cuerpo de magistrados, no tuviera contacto con el presidente, pero eso mismo no es una causa de recusación, que ya ha sido rechazada”.

“Un abogado inglés me dijo que cuando uno uno tiene mucho para decir solo hay una política posible, demorar, lo que parecería ser la estrategia en esta causa”. “Muchos jueces han resuelto que la causa del Memorándum con Irán debe ser investigada, y creo que el acusado, de declararse inocente, debería ser el primero en querer que la causa avance”.

“En el poder político hubo una férrea voluntad de que la muerte de Nisman se tratara de un suicidio, la doctora Fein decía que lamentablemente no se pudo probar esta teoría. Sucede que en los servicios de inteligencia hubo un repentino aumento de comunicaciones en el momento que sucedieron los hechos, la pregunta es qué pasó ahí”.

“El poder político no tiene potestad jurídica en una causa en curso, pero cualquier imputado en una causa penal tiene la potestad de usar todos los recursos a su alcance lícitamente para obtener una sentencia favorable”.

“No se si habrá una sentencia definitiva en la causa Nisman, por ejemplo la causa de Río Tercero en donde Menem era el acusado duró tanto que cuando llegó con una sentencia de condena, la corte de casación decretó el sobreseimiento del juicio en función del larguísimo tiempo transcurrido, aveces el propio mecanismo genera elementos suficientes para su frustración”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai