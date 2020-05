Innovación, tecnología y coronavirus: Lo más destacado del Innovation Experience Israel Summit 2020

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Innovation Experience Israel Summit 2020, el programa de innovación y búsqueda de oportunidades de negocios en el país. Si bien la pandemia de coronavirus impidió que CEOS, empresarios, y emprendedores viajaran para asistir al evento, éste se realizó de forma virtual.

El foro, que contó con la participación de más de siete mil usuarios, tuvo seis oradores: Michel Abadi, fundador de Maverick VC (fondo de inversión boutique líder); Chelo Tunik, fundador de Netafim (empresa creadora y líder de riego por goteo); Itzik Goldwaser, CEO de Yissum (líder mundial en Investigación Científica); Guy Talmor, director de Sight Dx (diagnósticos solo con la vista); y Michael Rubinstein, fundador de Helpers (red global y voluntaria de emergencias).

Innovación, tecnología, y hasta coronavirus, fueron los principales temas abordados por los especialistas durante la hora y media de conversaciones.

A continuación, las ideas y experiencias más destacadas de los oradores.

Michel Abadi, fundador de Maverick Ventures

-Maverick solo invierte en Israel, en compañías de tecnología. Ayudamos a crecer más rápido y a llegar a mercados internacionales.

-Todos los años vemos 700-800 ideas de compañías en los más diversos temas: agua, ciberseguridad, e-commerce…

-Generalmente tenemos tres criterios de inversión: el primero es el equipo (personas que nos transmiten confianza, profesionalismo, mucho compromiso y trabajo de equipo); en segundo lugar estamos buscando invertir en invenciones increíbles, que pueden traer una ventaja competitiva a los gigantes que ya están en el mundo, poder convertir la compañía en un activo muy fuerte; y el tercero es tener mucha suerte, no todo lo sabemos y también hay que tener algo de suerte.

-Binah es una inversión que hicimos ela año pasado, está volando. Tiene una solución increíble, basada únicamente en la cámara de celular, consigue monitorear la salud de la persona, consigue sacar en un nivel de precisión médica un montón de señales vitales: cardíaco, oxigenación de la sangre, presión sanguínea, y algunos parámetros más. En pocos segundos ayuda a evaluar la salud de la persona, en conjunto con una telemedicina. Con esta pandemia, mismo antes, tenía una demanda… La telemedicina es un trend que ya empezó hace como dos o tres años, se acelera mucho ahora, pero era un trend que ya lo atendían.

-Telemedicina no es un trend nuevo, pero se va a acelerar después del coronavirus. Así va a pasar con otros trends, como el teletrabajo. Van a cambiar un poco las costumbres, pero no cambio muy radicales. Creo que el consumidor va a tardar en volver a tener confianza, en volver a consumir como lo hacía antes. La gente deja de consumir por la falta de confianza, no porque esté abierta o cerrada una tienda. Vamos a tener una realidad difícil por algún tiempo de consumo más bajo, pero vamos a tener adopción de soluciones que antes tardaban más. Las personas están más abiertas a la innovación. Trends de digitalización, teletrabajo y telemedicina, sin dudas, se van a acelerar mucho.

-Tip para emprendedores: la primera reacción en esta crisis es bajar un poco el costo, pensar muy rápido en volver a atacar, muchas veces hay que cambiar el producto, pensar rápido. El campo está vacío, hay menos competencia. Adaptar su offering a la realidad actual: tienen un campo muy fértil para atacar, repensar, ver qué activos tengo, la relación con el consumidor… Para los inversores es un tipo parecido: por un lado, hay muchos inversores retraídos en este momento, y es importante aprovechar las oportunidades. Hay que ser proactivo, no esperar las oportunidades. Es la mejor hora de invertir. En Maverick hicimos un estudio de las crisis pasadas. Los momentos después de las crisis son los mejores momentos para invertir, llenar el espacio que están dejando otros inversores.

Chelo Tunik, Netafim

-Kibutz es una comunidad socialista, en la cual los medios de producción y todos los bienes pertenecen a la comunidad. Los miembros de la comunidad son responsables de contribuir con su trabajo y con su actividad social, económicamente y culturalmente, de manera que la comunidad pueda ser exitosa.

-La lucha para encontrar una solución a la tierra salada llegó a la conclusión de que hay que buscar cultivos que pueden crecer con mucha agua en tierra salada. Se encontró un cultivo, que fue el algodón, pero hacía falta mucha agua. El kibutz decidió que para poder subsistir va a tener que haber una economía mixta: una economía de agricultura e industria. La agricultura era uno de los pilares de la idea del kibutz. La decisión de la asamblea fue buscar una industria vinculada a la agricultura. Tuvimos la suerte de encontrar una persona que tenía una idea revolucionaria: el riego por goteo. Nos pareció algo apropiado porque teníamos poca agua, pensamos que de esa manera íbamos a aprovechar mejor el agua y aumentar la producción, o con la misma agua cultivar más hectáreas. Fue una idea totalmente rechazada por los agrónomos, dijeron que estábamos locos. Nosotros decidimos hacer la prueba, sin el apoyo de los científicos, y la prueba dio resultado. En realidad lo que hicimos no era regar la tierra, sino regar el sistema radicular de la planta. Tuvimos que superar muchísimos problemas. En la primer prueba que se hizo en el kibutz nos dimos cuenta de que funciona, pasaron años hasta que nos dimos cuenta que el riego por goteo fue la solución al problema de la tierra salada.

-En adelante esto fue un éxito rotundo. Netafim creció exponencialmente, se convirtió en una empresa muy grande. Hoy en día vende más de mil millones de dólares.

-Creo que la crisis del coronavirus es un clavo más en una situación que se viene desarrollando en la sociedad occidental, durante los últimos 20-30 años. El mundo, hoy en día, después de 50-60 años de la posguerra, llegó a una crisis del desarrollo del capitalismo. Sin dudas la idea del cooperativismo de pequeñas comunidades que se formen en el mundo, de gente que quiere compartir para vivir mejor, no solo del punto de vista material, también del punto de vista educativo, cultural y social, es una posibilidad.

Michael Rubinstein, fundador de Helpers

-En Uruguay se mueren por año 16.000 personas porque la ambulancia no puede llegar en los primeros diez minutos; en Argentina se mueren 100.000 personas; y en Brasil 400.000 por ese motivo. Esto significa que hay una pérdida de personas gigante que se podría salvar. La muerte tiene un precio muy alto. Me puse a pensar cuánta tristeza y depresión generan esas muertes, y ahí nació el modelo de Helpers.

-El modelo de Helpers está basado en el modelo israelí, que combina tecnología y personas con voluntad de salvar vidas, y es muy simple de entenderlo. Nosotros por un año capacitamos a miles de personas. La única cosa que la aplicación hace es muy simple: se toca un botón de ayuda, se abre un evento de emergencia y convoca a los voluntarios más cercanos al escenario. En máximo cinco minutos llega el helper más cercano para asistirlo. Creamos Helpers a raíz de una combinación perfecta entre recurso humano y el uso operacional tecnológico, que ayuda a generar esa cercanía entre las personas y las víctimas.

-Ya salvamos a más de 200 personas de la muerte, y atendimos más de dos mil casos. El modelo de ayuda inmediata es un modelo que llevamos al mundo: estamos también en Uruguay, Argentina, y pronto vamos a estar en Brasil

-Helpers está dedicado a la salvación y apoyo de vidas. Después de un año empezamos a tener casos de ayuda en casos de violencia de género. Mujeres que estaban en riesgo utilizaban la aplicación y personas que estaban cerca tocaban la puerta y las sacaban del caso. Tuvimos casos de apoyo emocional a personas que querían suicidarse; hasta un caso de una persona de 73 años, con Alzheimer, que se había perdido. En 20 minutos con la ayuda de Helpers lo devolvieron a la casa.

-Ante el coronavirus, damos apoyo humanitario para repartir comida, máscaras, equipamiento de medicina…

-El mundo está viviendo una crisis. no tengo la menor duda que el coronavirus, y en especial la cuarentena, invita a la humanidad a ser el protagonista de la unión y la cercanía entre las personas. es una crisis de nacimiento para la humanidad. ¿Estamos separados de verdad? Nos contagiamos en solidaridad, en amor. estoy tan emocionado a diferentes personas solo queriendo ayudar: desde médicos, empresarios, maestros, familias enteras que pasan a ser voluntarias. es una época oportuna para el protagonismo individual. el mensaje más grande es que todo depende de nosotros.

Itzik Goldwaser, CEO Yissum

-Desde que comenzó esta situación del coronavirus en Israel todas las compañías vinculadas a las vacunas, drogas, y todas las instituciones académicas, empezaron a investigar, desarrollar, recolectar información de este nuevo virus, de esta pandemia. El mundo se tiene que dar cuenta que hay que balancear salud y economía

-Creo que lo que se hizo en Israel, respecto a la cuarentena, pedirle a la gente que trabaje desde la casa, cerrar las escuelas y universidades, fue correcto. Pero por otra lado hay que permitir a la gente retornar al trabajo, no puede permitir eso durante un gran periodo de tiempo. El número de contagios está bajando, también es menor el número de personas hospitalizadas por coronavirus, por lo que creo que es el momento indicado para empezar a volver a la vida normal. Por supuesto que hay que hacerlo de una manera cuidadosa, todos los días hay que analizar lo que está ocurriendo, hay que hacerlo gradualmente. Lo que está haciendo Israel es lo correcto.

-En Israel muchos grupos académicos, y compañías están trabajando sobre una vacuna o un tratamiento. Puedo decir que la Universidad de Jerusalén, desde que comenzó la pandemia, 64 investigadores de la universidad elaboraron 64 proyectos sobre el coronavirus. Ya patentamos 60 tratamientos diferentes.

-Yissum es la compañía de transferencia tecnológica de la Universidad Hebrea de Jerusalén; somos la conexión entre la academia y el mundo privado. Es lo que una compañía de transferencia tecnológica tiene que hacer. El secreto es exponer lo que hacemos, no ocultarlo. Buscamos colaborar, fondear y sacar al mercado. Antes de publicar o decir cualquier cosa, el investigador habla con nosotros por patentes y asesoramiento, y cómo seguir la investigación cuando está patentado. Recién ahí salimos a buscar colaboración, es importante patentar. Tenemos mas de 10 mil patentes, es un proceso caro, difícil y costoso, no las vendemos, las licenciamos, y de ahí tenemos royalties, ingresos constantes, que impactan en más investigación.

-¿Cuándo tendremos una vacuna para el coronavirus? Creo que depende de cuál es el método de investigación para saber el tiempo para una vacuna, espero que haya una el próximo invierno (de Israel) si se hace vía rápida. Creo que en enero tendremos una vacuna en venta.

Guy Talmor, director de Sight Diagnostics

Por medio del equipo OLO utiliza tecnología avanzada de visión artificial en el campo de diagnóstico de sangre. Durante la pandemia, reconvirtieron su producto para testear pacientes de coronavirus usando la misma tecnología.

-Tenemos lo mejor de Israel trabajando en mejorar el cuidado del paciente.

-Comenzamos un programa de investigación, para avanzar el producto, pantallas, contribuir a todo lo que es predicciones de pacientes con COVID-19 (…).

-El próximo paso es cómo puedo hacer el aparato OLO más chico, más rápido y más avanzado (…) Hemos puesto a OLO en un vehículo para llevarlo a domicilio ayudando a que la gente se quede en su casa.

-Nuestra base de datos también es un punto importante (…) Nuestro objetivo es también que un día podamos predecir tempranamente cáncer, infartos, con los algoritmos sacados de la data reunida.

-Hay distribuidores en Chile y estamos hablando con otros interesados en América latina. Estamos trabajando para llegar a América Latina.

Ariel Kanievsky, historiador

-En Israel hay muchas ONGS que muchas nacieron como Startups. En eso Israel se destaca a nivel internacional. Esa ayuda también proviene del propio gobierno, el propio país en situaciones de emergencia se dedica a enviar equipos de rescate. En este momento 140 reciben ayuda de Israel. En todos los ámbitos: agricultura, desastres naturales… El año pasado en el Amazonas los primeros en llegar fueron los israelíes. ¿Cuál es el origen de este interés de Israel por ayudar? Yo postulo que esta idea del sionismo, que hoy en día está en el Estado de Israel, de ser un faro de integridad moral, tiene unas raíces muy profundas en el judaísmo. Es una tradición que tiene miles de años, en donde estos valores han estado siempre presentes, y el sionismo se inspira en ellos. Los antiguos profetas de Israel serían como los intelectuales judíos de la antigüedad, tienen una idea muy clara del rol de Israel en el futuro. Ellos hablan hace 2.500-3.000 años del futuro, y el futuro es hoy, decían que cuando el pueblo judío regrese a su tierra, cosa que sucedió como resultado del éxito del sionismo, va a ser una época en la cual Israel se tiene que alzar como una luz para las naciones. Israel, según la visión de los intelectuales del pasado, será un faro de integridad moral que iluminará al mundo entero.

-Este es un ideal infinito. Pero siempre podemos mejorar. Todavía tenemos que encontrar una solución justa para resolver el conflicto con nuestros vecinos, los palestinos. Todavía hay cosas que Israel tiene que hacer, como por ejemplo, reconocer de forma clara y no ambigua el genocidio armenio. Algunos políticos lo han hecho de forma individual.

