Startup israelí de reconocimiento facial instalará cámaras térmicas en hospital de Tel Aviv

En los próximos días, la empresa de inteligencia artificial basada en el reconocimiento facial AnyVision Interactive Technologies Ltd. instalará cámaras térmicas en el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv (Hospital Ichilov), afirmó el director de operaciones de la empresa, Alex Zilberman. “Las cámaras pueden medir la temperatura corporal a distancia y son capaces de determinar si una temperatura alta es causada por una enfermedad o por otra causa como la actividad física”.

Por otra parte, Zilberman detalló que “el sistema será ser capaz de identificar el potencial de portadores de coronavirus (Covid-19) en la entrada y antes de que lleguen a lugares donde un gran número de personas podría ser infectado”.

Lo especial del sistema es la capacidad de usar el patrón de calor creado por el cuerpo para entender la razón por la que su temperatura subió. En el futuro, podremos usar este sistema en cualquier lugar donde haya grandes reuniones públicas, como aeropuertos, estadios y estaciones de tren y comprobar pasivamente quién tiene fiebre”, añadió

Fundada en 2015, AnyVision desarrolla software para el reconocimiento de rostros y objetos en tiempo real en grandes multitudes, utilizando la IA y algoritmos de aprendizaje automático. La tecnología de la compañía puede interactuar con las cámaras de seguridad para la seguridad en aeropuertos y estadios, ofreciendo también servicio al sector privado, incluyendo a los minoristas.

AnyVision ha pasado por una mala racha en las últimas semanas y ha tenido que poner a docenas de sus empleados en licencia no remunerada después de que la rama de inversiones de Microsoft, M12, anunciara que decidió retirar su participación en la empresa. M12 decidió retirarse de su participación en la serie A, de 74 millones de dólares, después de que varios medios de comunicación informaran de que la tecnología de AnyVision estaba siendo utilizada por las fuerzas israelíes para vigilar a los palestinos en Judea y Samaria. En noviembre, Microsoft anunció que había contratado a Covington & Burling y al ex Fiscal General de los Estados Unidos Eric Holder para investigar si el uso de la tecnología de reconocimiento facial de AnyVision cumplía con sus principios éticos. Los resultados de la investigación, publicados el mes pasado, declararon que “la evidencia disponible demostró que la tecnología de AnyVision no ha alimentado anteriormente y no alimenta actualmente un programa de vigilancia masiva en Judea y Samaria que ha sido alegado en los informes de los medios de comunicación. Por lo tanto, Covington no pudo probar una violación de la promesa de la compañía de portafolio financiero global de Microsoft sobre el reconocimiento facial”.

Por último, Zilberman expresó que “el sistema térmico no tiene problemas de privacidad de reconocimiento facial, ya que las fotos recogidas son tomadas por una cámara térmica, lo que hace imposible identificar a las personas fotografiadas en ellas. Esto no es una cámara de seguridad o una tecnología de reconocimiento facial”. “No hay manera de tomar estos videos y usarlos para identificar a una persona. La tecnología no lo permite. No hay ninguna característica por la que alguien pueda pagar y luego identificar a las personas. Es imposible”, concluyó Alex Zilberman.

Con información de Israel Noticias.