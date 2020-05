El abogado de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA le contesta a Cristina Fernández de Kirchner

La manipulación de datos para mejorar situaciones judiciales de Cristina Kirchner parece tener un nuevo capítulo en el relato kirchnerista. Hace unos días la actual Vicepresidenta de la N,ación afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue “perseguida” por el gobierno de Mauricio Macri en la causa por el Pacto con Irán, en la cual se encuentra procesada, citando declaraciones que la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal, Ana Figueroa, no hizo.

Esto derivó en que familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA denunciaran a Cristina por el “envío de información falsa”. El abogado Tomás Farini Duggan, quien representa a este grupo, explicó en Radio Jai, lo que calificó como una “delirante” presentación.

La supuesta presión que Figueroa denunció en un programa de radio, habría sucedido en diciembre de 2015, es decir, con Mauricio Macri recién asumido como Presidente. En la entrevista, ella dice que se sintió presionada por un funcionario del Ministerio de Justicia (jamás detalló quién era), porque entró a su despacho y le preguntó cuándo iba a estar resuelto un fallo determinado. Eso que ella cita, difícilmente pueda ser considerado una presión ya que no describe una pregunta que necesariamente tendría que afectar su juicio fallando en un sentido o en otro.

“Para empezar, si se sintió presionada tenía la obligación, el deber jurídico, de denunciarlo en ese momento. No era una opción de ella”, exclama Farini Duggan y agrega que el artículo 177 inciso 1ero. del Código Procesal Penal establece que los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar un delito cuando lo conocen a través de sus funciones. De este modo, al no denunciarlo, o no ocurrió como Figueroa dice, o la misma Jueza cometió un delito porque el funcionario que no denuncia un acto propio de sus funciones debiendo hacerlo, esta infringiendo la misma ley que defiende.

Pero el dato mas llamativo es que la Jueza se refiere en la entrevista a un hecho ocurrido en 2015, en diciembre y cuando el periodista le consulta en el marco de qué causa ocurrió, ella responde: “No me acuerdo, pero creo que fue en la inconstitucionalidad del Memorandum de Entendimiento con Irán”.

“La denuncia de Nisman y la inconstitucionalidad son dos cosas distintas. O sea, que si se diera lo que (Oscar) Parrilli pretende, la nulidad de la reapertura de la causa, lo que lograría sería que el Memorandum continuara vigente, es decir, sería sustentar la posición de Irán que es quien sostiene esto”, aclara el abogado. Pero la incoherencia no termina ahí. Por el lado de Cristina, ella amplió su denuncia ante el CIDH alegando que la jueza Figueroa había sido presionada para fallar en un sentido distinto a su opinión en la causa de la denuncia de Nisman. Y no es lo que dijo la Jueza; son casos diferentes. En diciembre de 2015, fecha a la que se refiere la jueza, debía fallar respecto a la inconstitucionalidad del memorandum. “La reapertura de la denuncia de Nisman fue en 2016. Claramente no se estaba refiriendo a esta última”.

Farini Duggan asume que desde el entorno de Cristina y bajo su dirección, buscan transformar lo que dijo la jueza en “algo que les viene bien porque claramente no quieren ir a Juicio Oral”. El abogado afirma que están enceguecidos en lograr que el juicio no se haga, sea como sea que lo logren. Por esta razón, ya han hecho varias presentaciones para intentar evitarlo.

Mas allá de lo insólito del argumento de Cristina Kirchner, el letrado admite que es algo que de verdad les preocupa.

“La verdad me parece un delirio, un disparate después de todo lo que se dijo y se probó. Quiero creer que escucharon que la Jueza hablaba de una presión y escucharon `memorandum´ y se tiraron de cabeza a evitar el Juicio oral. Es un error garrafal de esta gente porque no me cabe en la cabeza, después de todo lo que paso y cómo quedó claro que fue una maniobra de Irán, para que caigan las alertas rojas a la que se presto el gobierno kirchenrista, creo que esto no puede pasar. Que crean y quieran que el Memorandum siga vigente”, comentó Farini Duggan.

Por otro lado, al abogado le llama la atención cómo, dentro de los testimonios que nunca dijo y que sí argumenta Cristina Kirchner, es la mención al fiscal Mahiques, algo que Figueroa tampoco mencionó en la entrevista. Farini no deja de sorprenderse y menciona que “o hay un diálogo que no conocemos o es muy rica la imaginación de Cristina”.

Juan Bautista Mahiques, Jefe de los fiscales de la Capital, es hijo de Carlos Mahiques, Juez de la Cámara de Casación Penal Federal, y hermano de Ignacio Mahiques, Fiscal del Fuero Penal Federal. Cristina Kirchner le dedicó un tuit a Juan Bautista, en el que lo señaló como el funcionario del gobierno de Mauricio Macri que había presionado a la jueza Ana María Figueroa, que integra la Cámara de Casación Federal, para que reabriera la causa por la firma del acuerdo con Irán, iniciada por el fiscal asesinado Alberto Nisman. Figueroa denunció que en 2015 la presionaron en nombre del gobierno de Macri por el Memorándum con el régimen de Teherán. Juan Bautista fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante casi toda la gestión de Macri. Un mes antes de que este terminara su mandato, Mahiques hijo renunció a ese cargo para asumir como Jefe de los fiscales en la Capital. El actual procurador capitalino aseguró que nunca habló, ni siquiera socialmente, con la jueza Figueroa.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.