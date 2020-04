Video: El alcalde de Nueva York dispersó personalmente un funeral masivo en el barrio ortodoxo de Williamsburg

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó este martes la dispersión de un multitudinario funeral de un rabino jasídico en Brooklyn y cargó contra la comunidad ultraortodoxa, la más castigada por la COVID-19 en la ciudad, por no respetar las medidas de distanciamiento social.

“Algo absolutamente inaceptable ha sucedido en Williamsburg esta noche: un gran funeral en medio de esta pandemia. Al enterarme, he ido personalmente para asegurarme de que la multitud era dispersada. Y lo que he visto NO SERÁ tolerado”, indicó el alcalde en Twitter.

“Mi mensaje a la comunidad judía, y a todas las comunidades, es así de simple: el periodo de las advertencias ha pasado”, añadió De Blasio.

Según el diario The New York Times, la Policía de Nueva York ha dispersado en las últimas semanas diversas ceremonias como casamientos y funerales en barrios con importante población judía, pero el de este martes fue el primero en el que intervino el alcalde.

Al funeral en cuestión, del rabino Chaim Mertz, acudieron miles de personas, según la Alcaldía de Nueva York.

De Blasio ordenó a la Policía que aplique “tolerancia cero” con este tipo de ceremonias a partir de ahora y que arreste a los asistentes de ser necesario.

No hubo arrestos, pero el comisionado de policía Dermot Shea dijo el miércoles que se emitieron una docena de citaciones citando violaciones de distanciamiento social y negativa a dispersarse.

Críticas contra el alcalde

Pese a la multitud congregada en violación de las medidas contra el COVID-19, la intervención de De Blasio ha sido criticada por los ultraortodoxos al considerarla un ataque a la comunidad cuando esas normas se incumplen a diario en los parques de la ciudad.

Este mismo martes, por ejemplo, miles de personas se concentraron para observar el vuelo de aviones militares que homenajeaban a los trabajadores que combaten el virus.

El Consejo de Asuntos Públicos Judíos Ortodoxos sostuvo que “la gente no ha cumplido el distanciamiento social en un funeral el mismo día que miles de neoyorquinos no han cumplido la distancia durante 45 minutos para ver un sobrevuelo”.

La sede del grupo Satmar Hasidic escribió en Twitter que el funeral se celebró con la aprobación de la policía de Nueva York, que trajo barreras para bloquear el camino.

El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald S. Lauder, dijo el miércoles que estaba recomendando que el grupo censurara formalmente a De Blasio por su respuesta al funeral.

“Estoy de acuerdo con el alcalde en que el distanciamiento social es de vital importancia, y la reunión de anoche no fue apropiada”, dijo Lauder en un comunicado. “Pero culpar a toda la comunidad judía es el tipo de estereotipo que es peligroso e inaceptable en cualquier momento, y particularmente pernicioso mientras el mundo está lleno de miedo y los peores de nosotros están buscando chivos expiatorios”.

El CEO de la Liga Anti Difamación, Jonathan Greenblatt, tuiteó que generalizar sobre toda la población judía de la ciudad de Nueva York “es indignante, especialmente cuando tantos son chivos expiatorios de los judíos”.

“¿Habría enviado De Blasio este tuit idéntico, reemplazando la palabra ‘judía’ por cualquier otra minoría religiosa? Si no, ¿por qué no? La ley debe ser aplicada de manera neutral, sin tener como blanco la fe religiosa”, tuiteó por su parte el representante republicano de Texas Ted Cruz.

Otro representante, el demócrata Ted Deutch (Florida), que es judío y preside el comité de ética de la Cámara Baja, dijo que las fotos del funeral son “perturbadoras” pero que “señalar a toda la comunidad judía para posibles arrestos nos da escalofríos en nuestra espalda colectiva”.

De Blasio dijo el miércoles que lamentaba que sus palabras hirieran los sentimientos de alguien, pero no se arrepintió de decir lo que calificó como una violación peligrosa de las reglas de distanciamiento social.

“Si vieron ira y frustración, tienen razón. Hablé por verdadera angustia”, dijo el alcalde en sus sesiones informativas diarias sobre coronavirus. De Blasio dijo que no estaba señalando a la comunidad ortodoxa por su religión, sino que tomó medidas enérgicas contra una reunión masiva que puso en riesgo a los miembros de la comunidad y a la policía. “No es como si la gente se reuniera en el parque. Fueron miles de personas ”, dijo. “Lo que vi, no lo he visto en ningún otro lugar”.Más de 1,1 millones de los 8,6 millones de neoyorquinos son judíos, y 72.000 de ellos residen en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, donde tuvo lugar el funeral, según la OJPAC.

La comunidad jasídica de Nueva York, cuyo día a día gira en torno a ceremonias y actividades en grupo, ha sido la más afectada de la ciudad por la pandemia, según las autoridades locales.

Cientos de miembros de la comunidad han muerto, incluidos líderes como el rabino Yaakov Perlow, jefe de la dinastía Novominsker.

Los líderes de varias organizaciones ortodoxas de EEUU emitieron una declaración el mes pasado instando a sus miembros a prestar atención a las reglas de distanciamiento social después de que el Departamento de Bomberos tuvo que romper una gran boda ortodoxa en Brooklyn. Ese esfuerzo fue un paso inusual entre grupos dispares para ayudar a cerrar múltiples oraciones diarias y otras prácticas tradicionales que son fundamentales para la vida cotidiana de muchos judíos ortodoxos.

Ni los muertos ni la prohibición de concentraciones en grupo que rige en Nueva York han hecho, sin embargo, que los jasídicos hayan dejado de congregarse en grandes ceremonias.

La ciudad de Nueva York se ha convertido en el epicentro mundial del COVID-19 con 157.713 casos confirmados y 17.215 personas fallecidas.