A medida que el número de muertos supera los 33.000, el dolor se convierte en tensión por la respuesta al terremoto de Turquía

En algunas áreas, los lugareños afirman que la ayuda tardó días en llegar, acusan al gobierno de discriminación política y étnica; otros enojados por la carga de los refugiados de guerra sirios

ANTAKYA, Turquía (AP) — Seis días después de que un gran terremoto devastara Siria y Turquía, y mientras el número de muertos confirmado supera los 33.000, el dolor y la incredulidad se están convirtiendo en ira y tensión por la sensación de que ha habido una estrategia ineficaz, injusta y respuesta desproporcionada al desastre histórico.

Muchos en Turquía expresan su frustración porque las operaciones de rescate se han llevado a cabo con una lentitud dolorosa y porque se ha perdido un tiempo valioso durante el estrecho margen para encontrar personas con vida bajo los escombros.

Otros, particularmente en la provincia sureña de Hatay, cerca de la frontera con Siria, dicen que el gobierno de Turquía tardó en entregar asistencia a la región más afectada por lo que sospechan que son razones tanto políticas como religiosas.

En Adiyaman, sureste de Turquía, Elif Busra Ozturk esperaba afuera de los escombros de un edificio el sábado donde estaban atrapados su tío y su tía, que se creía que estaban muertos, y donde ya se habían encontrado los cuerpos de dos de sus primos.

“Durante tres días, esperé afuera por ayuda. Nadie vino. Había tan pocos equipos de rescate que solo podían intervenir en lugares donde estaban seguros de que había personas vivas”, dijo.

En el mismo complejo de edificios, Abdullah Tas, de 66 años, dijo que había estado durmiendo dentro de un automóvil cerca del edificio donde estaban enterrados su hijo, su nuera y cuatro nietos. Dijo que los rescatistas habían llegado por primera vez cuatro días después del terremoto. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente su afirmación.

“¿De qué sirve eso para la gente debajo de los escombros?” preguntó.

El sentimiento de que no se está haciendo lo suficiente para liberar a los familiares enterrados de las personas también se ha arraigado en otras partes de la zona del terremoto. En la antigua ciudad de Antakya, una multitud de espectadores se encontraba detrás de la cinta policial el sábado para ver cómo las excavadoras arañaban un edificio de apartamentos de lujo de gran altura que se había derrumbado.

Más de 1.000 residentes se encontraban en el edificio de 12 pisos cuando ocurrió el terremoto, según familiares que observaban el esfuerzo de recuperación. Cientos todavía estaban adentro, dijeron, pero se quejaron de que el esfuerzo por liberarlos había sido lento y poco serio.

“Esto es una atrocidad, no sé qué decir”, dijo Bediha Kanmaz, de 60 años, cuyo hijo y su nieto de 7 meses ya habían sido sacados muertos del edificio, encerrados en un abrazo, y cuya hija… suegro todavía estaba dentro.

“Abrimos bolsas para cadáveres para ver si son nuestros, estamos revisando si son nuestros hijos. Incluso estamos revisando los que están hechos pedazos”, dijo sobre sí misma y otros miembros de la familia afligidos.

Kanmaz culpó al gobierno de Turquía por la lenta respuesta y acusó al servicio nacional de rescate de no hacer lo suficiente para recuperar a las personas con vida.

Ella y otros en Antakya expresaron la creencia de que la presencia de una gran minoría de alevíes, una tradición islámica de Anatolia que difiere del islam sunita y chiíta y los alauitas en Siria, los había convertido en una baja prioridad para el gobierno porque, tradicionalmente, pocos alevíes votan por El partido gobernante del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, no hubo evidencia de que la región fuera ignorada por razones sectarias.

Erdogan dijo el miércoles que los esfuerzos posteriores al terremoto estaban en curso en las 10 provincias afectadas por el terremoto y calificó las acusaciones de falta de ayuda de instituciones estatales como el ejército como “mentiras, calumnias falsas”. Ha reconocido deficiencias. Las autoridades dijeron que los esfuerzos de rescate en Hatay se complicaron inicialmente por la destrucción de la pista del aeropuerto local y las malas condiciones de la carretera.

Sin embargo, la ira por el alcance de la destrucción no se limita a los individuos. Las autoridades turcas han estado deteniendo o emitiendo órdenes de detención para decenas de personas presuntamente involucradas en la construcción de edificios que se derrumbaron, y el ministro de Justicia prometió castigar a los responsables.

Kanmaz culpó a la negligencia por parte del desarrollador del edificio de apartamentos donde su familia había sido asesinada.

“Si pudiera envolver mis manos alrededor del cuello del contratista, lo haría pedazos”, dijo.

Ese contratista, que supervisó la construcción del edificio de 250 unidades, fue detenido en el aeropuerto de Estambul el viernes antes de abordar un vuelo fuera del país, informó la agencia oficial de noticias Anadolu de Turquía. El sábado, fue arrestado formalmente. Su abogado sugirió que el público estaba buscando un chivo expiatorio.

En el multiétnico sur de Turquía están surgiendo otras tensiones. Algunos expresaron su frustración porque los refugiados sirios que han vivido en la región después de huir de una devastadora guerra civil en su propio país están sobrecargando el escaso sistema de bienestar y compitiendo por los recursos con el pueblo turco.

“Hay mucha gente pobre en Hatay pero no nos ofrecen ningún bienestar, se lo dan a los sirios. Dan mucho a los sirios”, dijo Kanmaz. “Hay más sirios que turcos aquí”.

El sábado hubo señales de que las tensiones podrían estar desbordándose.

Dos grupos de ayuda alemanes y las Fuerzas Armadas de Austria interrumpieron temporalmente su trabajo de rescate en la región de Hatay debido a la tensa situación y al temor por la seguridad de su personal. Reanudaron el trabajo después de que el ejército turco asegurara el área, tuiteó el portavoz del Ministerio de Defensa de Austria.

“Hay una tensión creciente entre los diferentes grupos en Turquía”, dijo el teniente coronel Pierre Kugelweis de las Fuerzas Armadas de Austria a la agencia de noticias APA. “Al parecer, se han producido disparos”.

La agencia de noticias alemana dpa informó que el jefe de operaciones del grupo de ayuda ISAR Alemania, Steven Berger, dijo que “se puede ver que el dolor está dando paso lentamente a la ira” en las regiones de Turquía afectadas por el terremoto.

Para Kanmaz, es a la vez dolor e ira.

“Estoy enojado. La vida se acabó”, dijo. “Vivimos para nuestros hijos; lo que más nos importa son nuestros hijos. Nosotros existimos si ellos existen. Ahora hemos terminado. Todo lo que ves aquí ha terminado.

