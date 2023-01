Israel se ubica entre los 10 países más poderosos en la lista anual y el 4to ejército más fuerte

US News & World Report encuentra al ejército israelí solo detrás de EE.UU., China y Rusia; el país es la sexta potencia políticamente más influyente y la décima más fuerte del mundo; pero ocupa solo el puesto 37 como ‘mejor’, informó The Times of Israel.

Israel es uno de los 10 países más poderosos, políticamente influyentes y militarmente fuertes del mundo, según un resumen de 2022 publicado por US News & World Report.

El medio también descubrió que el estado judío tiene una de las alianzas internacionales más fuertes.

En general, Israel se ubicó en el puesto 37 del “mejor” país del mundo de 85 en la lista anual, ahora en su séptimo año.

Entre los países considerados más poderosos porque “dominan constantemente los titulares de las noticias, preocupan a los políticos y dan forma a los patrones económicos globales”, US News & World Report colocó a Israel en el décimo lugar. El primero de la lista fue Estados Unidos, seguido de China y luego Rusia.

Estos son países cuyas “políticas exteriores y presupuestos militares son rastreados religiosamente. Cuando hacen una promesa, al menos algunos en la comunidad internacional confían en que la cumplirán. Estos países proyectan su influencia en el escenario mundial”, dijo el medio.

Israel ocupó el décimo lugar en el ranking de países que tienen las “Alianzas internacionales más fuertes”, según lo visto por los encuestados globales.

La clasificación más alta de Israel fue para su ejército, que ocupó el cuarto lugar , detrás de Rusia, Estados Unidos y China.

En cuanto a influencia política, Israel se situó en sexto lugar , justo por detrás de Alemania y por delante de Francia.

US News & World Report describió a Israel como “la única nación judía en el mundo” y “un pequeño país en la costa este del mar Mediterráneo”.

“Por su tamaño relativamente pequeño, el país ha jugado un papel importante en los asuntos globales”, dijo. “El país tiene una economía fuerte, hitos de importancia para varias religiones y relaciones tensas con muchos de sus vecinos árabes”.

US News & World Report dijo que las clasificaciones se basaron en un modelo desarrollado junto con BAV Group y Wharton School en la Universidad de Pensilvania. Se presentó un conjunto de 73 atributos para países en una encuesta que muestreó a 17 000 personas entre el 30 de abril y el 13 de julio de 2022.

Los tres primeros países en general fueron Suiza, Alemania y Canadá. Estados Unidos ocupó el cuarto lugar, seguido de Suecia, Japón, Australia, Reino Unido, Francia y Dinamarca para formar los diez primeros.

