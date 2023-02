¿Son antisemitas los duendes del exitoso juego de Harry Potter ‘Hogwarts Legacy’?

El videojuego recién lanzado revive las críticas de que las criaturas de nariz ganchuda que manejan el banco de magos hacen eco de los tropos racistas sobre los judíos y el dinero.

Por Jacob Henry/ JTA

Cuando las personas ingresan al mundo de “Hogwarts Legacy”, el exitoso videojuego que se lanzó oficialmente el viernes, se encontrarán inmersos en el universo ficticio de Harry Potter, y cara a cara con una supuesta caricatura antisemita.

La narrativa del juego se centra en una rebelión de duendes en la década de 1890, aproximadamente un siglo antes de que se desarrollen los libros de fantasía. Algunos de los que han echado un vistazo temprano al juego se han hecho eco de las preocupaciones de larga data de que las prominentes narices ganchudas de las criaturas y su papel en el universo de “Harry Potter” que dirige el banco de magos, Gringotts, se tambalean al borde de un estereotipo antisemita que controlan los judíos. los bancos del mundo.

Otros han discrepado con las opiniones de la autora de Harry Potter, JK Rowling, sobre las personas transgénero, que los grupos de derechos LGBTQ han llamado transfóbicos.

Las críticas no parecen haber impedido significativamente las ventas de “Hogwarts Legacy”, que se ha convertido en el juego más vendido en Steam, el proveedor de juegos de computadora más popular del mundo. En Twitch, la popular plataforma de transmisión de videojuegos, el juego alcanzó 1,2 millones de espectadores simultáneos en su punto máximo, la mayor cantidad de vistas jamás lograda para un juego para un solo jugador.

Si bien ha habido juegos de Harry Potter en el pasado, este es el primer videojuego de estudio importante de Avalanche Software, una subsidiaria de Warner Bros. Games. Brinda una experiencia inmersiva, creando entusiasmo entre los fanáticos que están hambrientos de un simulador de mago que haga que el jugador sienta que vive en ese mundo. Y también recibió críticas positivas, con un 84% en Metacritic, un sitio agregado de reseñas.

Aterriza varios años después de que la representación de duendes en la serie de libros y películas de Harry Potter suscitara críticas.

El comediante Pete Davidson criticó a Rowling en “Saturday Night Live” en 2020 por crear un mundo en el que “pequeños duendes judíos de nariz gigante” controlan los bancos.

En un episodio de podcast en 2021, el comediante Jon Stewart dijo : “Puedes montar dragones y tienes un búho como mascota, ¿y quién debería administrar los bancos? judíos”. Stewart dijo más tarde que los comentarios fueron sacados de contexto.

Esas acusaciones han resurgido en los días previos al lanzamiento del videojuego. Jack Doyle, un escritor de The Mary Sue, una publicación que se describe a sí misma como “la guía del universo para chicas geek”, escribió que el videojuego “revive el tropo antisemita”.

Doyle agregó que “el juego parece ser de la opinión de que la opción ‘moral’ es aplastar las rebeliones [goblin], y así devolver a los goblins a la subyugación”.

El sitio web de “Hogwarts Legacy” dice que “JK Rowling no participó en la creación del juego”, aunque los desarrolladores “colaboraron estrechamente con su equipo en todos los aspectos del juego”. La propia Rowling no parece haber abordado directamente las acusaciones de antisemitismo.

Rowling tiene defensores en la comunidad judía, incluso cuando algunos de ellos reconocen los trasfondos antisemitas de los duendes. Ha condenado repetidamente el antisemitismo públicamente, particularmente entre los partidarios del exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn.

Tras los comentarios de Stewart, la Campaña contra el Antisemitismo del Reino Unido dijo en un comunicado que “la representación de los duendes en la serie de Harry Potter es una pieza con su representación en la literatura occidental en su conjunto” y “es un testimonio más de siglos de antisemitismo de la cristiandad”. que a la malicia de los artistas contemporáneos. Lo mismo ocurre con JK Rowling, quien ha demostrado en los últimos años ser una incansable defensora de la comunidad judía”.

Travis Northup, quien escribió una crítica entusiasta del juego para IGN, un popular sitio web de periodismo de videojuegos, le dijo a la Agencia Telegráfica Judía que no creía que la premisa del juego se hiciera eco de una teoría de conspiración antisemita.

“La historia no muestra una camarilla de duendes que controlan los bancos tratando de apoderarse del mundo”, escribió Northup en un mensaje directo de Twitter. “Se trata de un goblin en particular que se rebela contra la insistencia del Mundo Mágico de mantener la magia fuera de las manos de su especie”.

Sin embargo, Northup agregó: “Ciertamente no negaré que la representación de los duendes en el Mundo Mágico en general siempre ha sido un poco cuestionable, incluso antes de este juego”. Northrup agregó que si las preocupaciones sobre esa representación “cuestionable” deberían haber influido en los desarrolladores de juegos es “una pregunta difícil”.

“Me imagino que Avalanche tuvo que funcionar dentro de la tradición establecida de Potter, que incluye las rebeliones de duendes”, dijo. “No sé lo suficiente sobre la situación allí o las libertades creativas que se les permitió tomar”.

Northup señaló que los escritores de los juegos “hacen todo lo posible para que interactúes con duendes buenos que no comparten los ideales de los duendes malvados”. También dijo que pensaba que los desarrolladores incluyeron a una mujer transgénero en el juego para “casi seguro distanciarse de las opiniones de Rowling” sobre las personas transgénero.

“Es un mundo que a mucha gente le encanta y creo que los desarrolladores hicieron todo lo posible para hacerlo mejor de lo que era antes de Hogwarts Legacy, lo cual es admirable”, escribió Northup.

Yonah Gerber, archivista de videojuegos, dijo que otros detalles del juego rayan en el antisemitismo.

El juego incluye una descripción de un cuerno que se parece a un shofar, que “los duendes [usaron] durante la Rebelión de los duendes de 1612 para reunir tropas y, en general, molestar a las brujas y los magos”, dijo Gerber.

“Si esta fue la primera vez que una propiedad de Rowling ha sido antisemita, eso es un woopsie. Pero no lo es”, tuiteó Gerber. “Incluso si se trata de coincidencias, si el equipo de desarrollo se hubiera esforzado por evitar las caricaturas antisemitas y se hubiera educado sobre esa historia, esto no habría sucedido. Eligieron que no les importara. Y eso no es mucho mejor, en realidad”.

Gerber, que es judío, dijo que “apesta” que tanta gente esté jugando.

“No puedo hacer nada por el hecho de que a la gente le importa más el entretenimiento que a las personas reales perjudicadas por dicho entretenimiento”, dijo Gerber.

