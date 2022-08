Egipto y Arabia Saudita quieren organizar el Mundial 2030

A primera vista, la posible candidatura de Arabia Saudita y Egipto, dos de los peores violadores de los derechos humanos del mundo, junto con Grecia, para organizar la Copa del Mundo de 2030 suena como una invitación a un fiasco de relaciones públicas.

Esto es indudablemente cierto si se mira a Qatar, tres meses antes de que comience el Mundial en noviembre.

La cobertura del Mundial de Qatar en los medios de comunicación independientes sigue siendo duramente crítica con los últimos preparativos del Estado del Golfo para el torneo y con el historial de trabajadores inmigrantes y de derechos humanos, a pesar de las importantes reformas legales y materiales.

Además, los grupos de derechos humanos siguen enfrentándose a Qatar con demandas legítimas, como la mejora del sistema de indemnizaciones para los trabajadores que han sufrido daños graves, como muertes, lesiones y robo de salarios.

Aun así, el duro camino de las relaciones públicas de Qatar en los últimos 12 años, desde que obtuvo los derechos de organización de la Copa del Mundo, puede resultar leve en comparación con lo que probablemente les espera a Arabia Saudita y Egipto, si es que presentan una candidatura formal a la FIFA, el órgano de gobierno del fútbol mundial. También es probable que Grecia sea criticada por asociarse con las dos autocracias.

Arabia Saudita lleva tiempo queriendo organizar una Copa Mundial, como parte de un esfuerzo concertado para establecerse como centro deportivo regional, eclipsando a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos. El deporte es uno de los pilares de un esfuerzo mayor por situar al reino como centro de gravedad comercial y político de Oriente Medio. Además, como custodio de La Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas del Islam, Arabia Saudita es ya un importante punto de referencia religioso.

El esfuerzo deportivo también pretende impulsar la creación por parte del príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS) de un sector del entretenimiento que atienda a las aspiraciones de los jóvenes, contribuya a la diversificación de la economía del país, basada en la exportación de petróleo, y ayude a proyectar al reino como un país con visión de futuro y vanguardista, en lugar de hermético y ultraconservador, como fue percibido durante gran parte de su existencia.

Al asociarse con Grecia, Arabia Saudita espera aumentar sus posibilidades de ganar la licitación en un concurso que probablemente esté dominado por propuestas de varios países. El punto fuerte de la candidatura es que sería tricontinental: Asia, África y Europa. Otras posibles asociaciones competidoras son España y Portugal; Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda y Gales; una combinación norteafricana de Marruecos, Túnez y Argelia; y un esfuerzo conjunto sudamericano de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Rumanía, Grecia, Bulgaria y Serbia también han expresado su interés en unirse.

La asociación podría permitir a Arabia Saudita eludir la probable reticencia de la FIFA a conceder el torneo a un país de Oriente Medio como único anfitrión por segunda vez en una década. La posible alianza con Egipto y Grecia se produce después de un intento anterior, aparentemente fallido, de asociarse con Italia para una candidatura a la Copa Mundial.

La voluntad de Arabia Saudita de arriesgarse al tipo de escrutinio al que se expuso Qatar tiene su origen en un grado de arrogancia por parte de MBS, y en una evaluación de la experiencia qatarí. MBS se ha visto animado por la voluntad de líderes como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Boris Johnson, de dejar atrás el asesinato no resuelto en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, y la detención de decenas de personas con cargos a menudo endebles.

Del mismo modo, MBS no tiene nada que temer de los miembros no democráticos de la comunidad internacional, como China y Rusia, y de gran parte del Sur Global que, o bien se sientan en casas de cristal, o bien no quieren alinearse con la palabrería de Estados Unidos y Europa en la defensa de los derechos humanos, o bien, de forma oportunista, no quieren ponerse en el lado equivocado de Arabia Saudita.

La arrogancia saudí quedó patente en la condena de este mes de Salma al-Shehab, de 34 años, candidata al doctorado en la Universidad de Leeds y madre de dos hijos, a 34 años de prisión por seguir y retuitear a disidentes y activistas en Twitter.

Es probable que la disposición de MBS a asumir el riesgo se base en un análisis de la experiencia de Qatar que sugiere que, en general, la organización de la Copa del Mundo por parte del Estado del Golfo será un éxito, a pesar de la continua prensa negativa en los medios de comunicación occidentales, siempre y cuando se lleve a cabo el torneo sin problemas significativos.

Sin embargo, los historiales de derechos humanos de Arabia Saudita y Egipto son mucho más atroces que el de Qatar, que no es nada encomiable. Al igual que el reino y Egipto, Qatar es una autocracia con una infraestructura legal que refuerza al emir como gobernante absoluto del país. Al igual que los posibles candidatos a la Copa del Mundo de 2030, Qatar carece de libertad de prensa y de reunión, prohíbe las relaciones sexuales extramatrimoniales y se niega a reconocer los derechos del colectivo LGBT.

Pero, a diferencia de Arabia Saudita y Egipto, las cárceles de Qatar no están pobladas por presos políticos ni por infractores de las leyes anti-LGBT.

Los grupos de derechos humanos calculan que Egipto mantiene entre rejas a 60.000 presos políticos.

Human Rights Watch ha denunciado en repetidas ocasiones que las autoridades egipcias “arrestan arbitrariamente” a personas LGBT y las “detienen” en condiciones inhumanas, las someten sistemáticamente a malos tratos, incluida la tortura, y a menudo incitan a sus compañeros de prisión a abusar de ellas.

Llegando al extremo, Arabia Saudita, en medio de un impulso para fomentar el turismo, lanzó “redadas arco iris” a finales de 2021 en tiendas que vendían juguetes y accesorios para niños.

Las autoridades se centraron en la ropa y los juguetes, incluidos los clips para el pelo, los pop-its, las camisetas, los lazos, las faldas, los sombreros y los lápices de colores “que contradicen la fe islámica y la moral pública y promueven los colores homosexuales que se dirigen a la generación más joven”, según un funcionario del Ministerio de Comercio.

Anteriormente, el reino prohibió “Lightyear”, una producción animada de Disney y Pixar, por una escena de beso entre personas del mismo sexo, y “Doctor Strange” de Disney, en la que un personaje se refiere a sus “dos mamás”.

La letanía de violaciones saudíes de los derechos fundamentales incluye la prohibición de los lugares de culto no musulmanes, a pesar de que el reino ha hecho hincapié recientemente en el diálogo interconfesional y ha acogido a visitantes judíos.

Qatar ha demostrado cierta destreza a la hora de lidiar con sus críticos de la Copa del Mundo, una cualidad que el príncipe heredero saudí y el general convertido en presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi aún no han exhibido.

Fuente: Agemeiner

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai