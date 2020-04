Muy alta aprobación a las medidas de aislamiento

Manuel Zunino, sociólogo, brindó un panorama respuesta a la situación en que se encuentra la sociedad en Buenos Aires, en relación a la pandemia, el aislamiento social, la gestión de gobierno, entre otros estudios.

Proyección Consultores, la consultora que lidera Zunino, vienen realizando mediciones tanto previamente al aislamiento obligatorio, como la última realizada hace dos días, posteriormente al anuncio de Alberto Fernández de extenderlo.

Tomando grandes conglomerados y ciudades de la provincia, en términos generales, los resultados arrojan una aprobación muy alta a las medidas de aislamiento, en este caso, mayor al 70%, siendo una continuidad que, si bien bajo un poco durante abril, sigue siendo muy alta. El rechazo es solo del 18%. Particularmente, ese rechazo, no se refiere a un desacuerdo con la medida, sino que quienes no la aceptan o lo hacen de un modo parcial, se vincula al deterioro de su economía. Es decir, “no es que estén en desacuerdo con la medida sino que no tienen otra opción”, afirma Zunino.

En este caso, el pedido más recurrente es de atención urgente del estado, el control sobre aumento de precios, entre otras. Básicamente empiezan a aparecer las dificultades económicas lógicas del parate de la economía.

En otro aspecto, creció mucho la aprobación de los “oficialismos” y mucho la confianza en las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. “Seguramente por su nuevo rol y las acciones de contención que están brindando, sobretodo en los sectores más vulnerables”, comenta Zunino y agrega que “la coordinación de las acciones viene siendo muy valorada”.

En el plano netamente político de la oposición al gobierno en cuanto a algunas medidas tomadas, la consultora ha venido preguntándole a la población y midiendo mensualmente, quién considera que debería ser el líder de la oposición. “Hasta el inicio del aislamiento consideraban que el tandem Macri-Bullrich era los que representaban sus demandas e ideas. En ese momento cayeron y crecieron en paralelo Vidal y Larreta, con un discurso mas moderado y enfocado en conducir la crisis del Covid”, expresa Zunino. En definitiva, solo el tiempo dirá si esto se mantiene o solo tiene que ver con el contexto coyuntural.

