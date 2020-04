“Recordar para que ningún pueblo sufra lo que padecieron el pueblo armenio y el judío”

Dialogamos con el presidente de IARA(Instituciones Armenias de la república Argentina) Sergio Nahabetian, en el día de recordación del genocidio Armenio.

“Hace 105 años, el 24 de abril que es la fecha conmemorativa, en la antigua Constantinopla, actual Estambul, fueron apresados alrededor de 300 hombres que eran intelectuales, todas personas prominentes de origen armenio y fueron asesinados. Obviamente que la masacre de los armenios había empezado años antes, a fines del siglo XIX y después se extendieron hasta 1923. En ese tiempo fueron masacradas 1.500.000 de personas armenias, con todo tipo de vejaciones o las famosas caravanas al desierto con la intención de poder trasladarlos a otros pueblos porque querían que Estambul sea para los turcos”, relató.

Nahabetian fue claro al expresar el sentir de su comunidad en relación al pasado, pero también al presente: “Pasaron 105 años y nuestro compromiso es recordarlo, no perder esa memoria, hacerle un llamado a la humanidad para que actos de ésta naturaleza no se vuelvan a repetir, y por sobre todas las cosas, seguir luchando para que Turquía de una vez y para siempre pueda reconocer este terrible hecho. Creo que los mártires que tenemos no van a descansar en paz hasta que Turquía reconozca que hubo un genocidio”

“El Estado Turco, actualmente liderado por Erdoğan, tiene una política terriblemente represiva, de hecho en el código penal turco, el articulo 301 habla de que cualquier manifestación en contra del Estado Turco o nombrar algo relacionado al genocidio va a ser reprimido con prisión. Actualmente en Turquía hay muchísimos presos políticos, muchísimos periodistas que no tienen abogados que los defiendan porque los mismos abogados tienen miedo de tomar esos casos”, acusó el líder comunitario.

“Los armenios vivíamos dentro del Imperio Otomano, muchos pueblos de Turquía estaban habitados por armenios, de hecho nuestro abuelos han nacido en muchos pueblos del Imperio”, continuó Nahabetian, y dijo con esperanza: ” Nosotros como armenios creemos que eso se va a dar, tardara más o menos pero se va a reconocer y estamos convencidos de eso porque las generaciones que vienen tienen el convencimiento de que hay que llevarlo para adelante”

“En Turquía vive una comunidad armenia importante que, por supuesto, tiene que tener todas las precauciones de no ofender al Estado Turco. Hay muchos apellidos armenios que se han sacado el –ian para no identificarse como armenios, cosas lamentables que estamos viviendo en el siglo XXI y que por intereses económicos o geopolíticos, la vida humana pasa a segundo plano”, comentó respecto de aquellos que permanecen en Turquía.

Por las restricciones derivadas a de l apandemia de Covid-19 no se podrán realizar actos masivos, pero Nahabetian dijo que “se va a hacer la misa como todo los años se realiza pero a puertas cerradas, transmitiéndolo por internet y más manifestaciones por medio electrónico. Esta vez nos tocó así pero no queríamos dejar de recordar. La memoria activa es algo que hay que ejercitar todos los días para que no sufra ningún ser humano en la faz de la tierra”.

“Hay una famosa frase que dijo Hitler cuando empezó el exterminio de los judíos ‘¿Acaso quién se acuerda del pueblo armenio?’ y esto fue en 1939, o sea que la importancia que tiene hoy recordar, condenar y reclamar es esa precisamente, que no pueda sufrir ningún otro pueblo lo que sufrieron el pueblo armenio y el pueblo judío”. concluyó.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.