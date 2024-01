“Hamás se mostró como el superhéroe del mundo árabe, lo que no pudo hacer ninguna otra organización”- Fabián Calle

Fabián Calle, especialista en geopolítica y temas de seguridad analizó la situación compleja que vive el mundo en cuanto a guerras y conflictos.

Calle considera que se combinan varios factores. Uno es un proceso donde la unipolaridad pasa a una bipolaridad. Una bipolaridad que genera mayores posibilidades de no confrontación entre las grandes potencias de manera directa, pero sí indirectas.

Explica que, uno habla de la Guerra Fría, de esos 45 años, en el que murió mucha gente, pero que en ese período, hubo también un montón de “guerras calientes”: cinco en Medio Oriente, la guerra Paquistán-China, India-China, nuestra guerra de Malvinas, guerras en África, Corea, Vietnam. “Fueron casi 70 millones de muertos en guerras calientes durante la Guerra fría”.

Señaló que, en esta nueva bipolaridad, la teoría dice que mejoran las posibilidades de que no choquen los dos gigantes, pero que abajo de eso hay un montón de actividad. Es lo que se llama proxy wars , “guerras indirectas”, a veces queridas, a veces no, y que toda transición genera sus turbulencias. Remarcó que China no solo es una gran potencia, sino que es una potencia mucho mayor que la Unión Soviética comparativamente. Porque la Unión Soviética nunca fue más de un tercio del PBI Norteamericano, y China ya es del 70%, y aunque no tan rápido como se esperaba porque China ha bajado su crecimiento fuertemente, pero que es lógico que crezca un poco más año a año que Estados Unidos, a nivel de población y a nivel de cultura.

Recalcó que es la primera vez en 500, 600 años, que hay una gran potencia mundial, especialmente en un sistema tan chico como la bipolaridad, que sea “no occidental “. Antes eran la Unión Soviética, Alemania, Japón (occidentalizado). Por lo tanto, ese es un tema a tener en cuenta.

Es decir que se salió de la unipolaridad, en la que los Estados Unidos eran de alguna manera la fuerza imperante, y que ahora volvemos a recrear esta bipolaridad, esta “guerra fría” con dos grandes potencias, los Estados Unidos, China y cada uno con sus socios, sus proxies, sus pequeños aliados.

Después hay un tercer actor con un PBI más chico que Brasil, que Canadá que, Italia, con una demografía estancada, que es el mayor arsenal nuclear del mundo. Tiene un know-how tecnológico que le permite desarrollar armamentos importantes y desde el año pasado, con pequeños aliados. cuando le salió mal la operación de quedarse con Ucrania en pocas semanas, que se ha transformado en un actor bastante anti- sistema, que es Rusia. Una Rusia que ahora hace negocios de armamento a gran escala con Irán, con Corea del Norte, que ya no es la Rusia de Putin que hablaba con Estados Unidos, que tenía buena relación con Israel. Se ha transformado en un actor fuertemente anti sistémico. “El eje del mal, no es solo Corea del Norte, Siria, Irán, Sudán”, subrayó.

Respecto de China y Rusia, Calle manifestó que “son dos países que se odian”, que, históricamente se llevaron mal, tanto en la época en que los dos eran monarquías, como durante la época soviética. En el único periodo en que se llevaron bien, fue en una etapa muy corta entre fines de los cuarenta, y la muerte de Stalin en el 53. Luego, nuevamente se empezaron a llevar muy mal cuando Mao acusaba a la Unión Soviética post-stalinista de hereje, y de hecho ese proceso de enfrentamiento con la Unión Soviética lleva a que Mao se acerque a Nixon y a y a Kissinger a principios de los setenta.

Rusia hoy necesita a China para vender petróleo, gas, para conseguir repuestos, y China tiene “un gran supermercado y una gran gasolinera o estación de servicios”, Rusia es una relación de mutua conveniencia, y además porque Rusia siente que Estados Unidos en estas dos o tres décadas no le ha dado el rol esperado.

Opina Calle que a China y a Rusia, les preocupa de manera casi patológica cómo son vistos por Estados Unidos. Cuando China y Rusia ven que Estados Unidos no los respeta o no los colocan en un nivel de paridad, aunque no sea paridad a nivel económico y tecnológico, la reacción es la de “patear el tablero”.

Explica el analista que Rusia se mueve en todos los sentidos para que Estados Unidos la mire como un equivalente, y que Estados Unidos tuvo la torpeza estratégica durante mucho de este periodo unipolar de no entender que, si bien no eran una paridad estratégica, necesitaba a Rusia en el tablero contra China a futuro. No cultivó esa relación, no para que fueran aliados, porque Estados Unidos y Rusia no pueden serlo, pero Rusia y China tampoco. Y señaló que Estados Unidos jugó con esto de empujar la OTAN hacia la frontera. Pero Estados Unidos se manejó de manera demasiado soberbia, y además estuvo veinte años haciendo guerras insólitas en Afganistán, en Irak, la Primavera Árabe.

Toda esa idea delirante de la reingeniería del Medio Oriente, de democratizar el Medio Oriente, ese delirio que entró a Estados Unidos después del 2001, obviamente hizo sentir a Rusia amenazada, porque mucho de esa guerra era en sus fronteras, como era Afganistán, la expansión de la OTAN; y a su vez China disfrutó toda esta distracción de veinte años de los Estados Unidos en el Medio Oriente que se corona con una fuga en aviones de Paquistán, como se recordará, con gente colgada en las alas y en total caos.

Acerca el escenario tan complicado de Medio Oriente, al que se agregó esta alianza contra los hutíes por los intereses internacionales que significa el Mar Rojo y la economía mundial; y lo que está viviendo Israel en esta confrontación contra Irán, donde también hay tantos proxys, Fabián Calle indicó que Israel en parte recibe ese impacto de los desmanejos anteriores, de lo que hizo Estados Unidos después del 2001, cuando le declaró la guerra al terrorismo.

Explica el especialista que no existe la guerra contra el terrorismo, que el terrorismo es un método, que hay que fijarse quién nos ataca, cómo, y que la clave es qué quiere que hagamos el que nos ataca. Y que Al-Qaeda hizo el ataque para que Estados Unidos hiciera exactamente eso: una cruzada delirante en el Medio Oriente. Entonces esa estrategia americana de 2001, entre otras cosas, le regaló Irak a Irán.

Subraya Calle que cuando le hablaban en Washington de democratizar Irak, explicaba que eso no iba a poder darse, puesto que la religión mayoritaria allí es chiita, y de haber elecciones no triunfaría la democracia, sino los partidos chiitas. Enfatizó en que durante el gobierno de Saddam, fue justamente en Teherán en donde los dirigentes chiitas guardaban su plata, se exiliaron, estudiaban sus hijos, por lo cual, sostiene, los partidos pro Teherán van a controlar parte sustancial de Irak.

Con Libia sucede lo mismo, cuando se habla de democratizar Libia, que es enemigo de Al-Qaeda, y así comienza toda esa sucesión de caos que se generó en el Medio Oriente, y cuyo impacto hoy lo está recibiendo Israel. El desmanejo de la guerra civil en Yemen, un Irán que ataca a Israel con proxies en el Líbano, en Gaza, en Yemen.

En este contexto un Israel que, hasta el 6 de octubre se empezó a sentir un país normal, en esta idea casi latinoamericana, con un primer ministro que quería manipular la Justicia, con la sociedad que salía a la calle, con dirigentes que decían cualquier barrabasada. “Uno miraba a Israel y decía es un país latinoamericano; tecnológico, sofisticado, pero de dirigencia del nivel latinoamericano, con conflictos internos propios”, señaló.

Y entonces, reflexiona Calle, que deseaba que Israel tuviera razón y que la mayor amenaza fuera la situación interna y que en Medio Oriente viviera en paz. Pero el 7 de octubre demostró que no, y entonces volvemos al 11 de septiembre de 2001: ”Hamás e Irán llevaron a Israel al lugar donde lo quieren tener, que es el lugar en donde está hoy”, declaró.

Considera el analista que Israel se encuentra en una situación muy complicada, que, a nivel de la pelea mediática internacional le está yendo muy mal. Estados Unidos no ayuda, porque, es complicado tener un presidente en el estado de salud en el que se encuentra Biden, el referente de gobierno del que no se sabe cuándo dice lo que tiene que decir, o cuando es un blooper.

Por otro lado, en una de las elecciones Norteamericanas en donde la base electoral demócrata está bastante contra Israel, en donde todos los sectores progresistas demócratas están fuertemente movilizados contra Israel. Por lo tanto, esta elección así tan a la latinoamericana que enfrenta Estados Unidos, en las que se acusan entre demócratas y republicanos, con insultos y reacciones esperables para el Tercer Mundo, y no de Estados Unidos, le afecta mucho a Israel.

Porque la lógica de los acuerdos de Abraham y de todo lo que montó Estados Unidos en los últimos años era la manera de replegarse del Medio Oriente, no necesitar ya su petróleo, ni el gas. De es modo, la idea de que los países monárquicos sunitas se pongan bajo el paraguas tecnológico militar de Israel y “dormir tranquilos”.

“ El 7 de octubre le mostró a todas las monarquías sauditas que ni Israel puede dormir tranquilo”, sentenció. Y que entonces todo ese plan se ha complicado sustancialmente.

Y en el campo de batalla, indicó el especialista que Israel ha eliminado ocho mil milicianos de Hamas y de la Yihad, que es menos de un tercio de las milicias de Hamás en Gaza.

Y se pregunta que de los 20, 30 mil muertos, 100 mil heridos que va a haber en Gaza, cuál será la capacidad de reclutamiento que va a tener Hamás, después de ese odio, de esa destrucción.

“Si Hamas reclutaba a uno, ahora va a reclutar a cinco, no solo por el sufrimiento de la guerra, por el que cada palestino va a tener un muerto, un herido, sus viviendas destruidas, sino porque Hamas se mostró como el superhéroe del mundo árabe, lo que no pudo hacer ninguna otra organización”.

Sostiene Calle que la idea de eliminar a Hamás lamentablemente no va a ser así; que es posible sacarle su capacidad de control militar, pero que “nada indica que Hamás como organización vaya a ser barrida de la faz tierra, lamentablemente”.

Redacción: Prof. Cita Litvak

Escuche la nota.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai