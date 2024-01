La CIA dice haber establecido un grupo de trabajo para localizar a los principales líderes de Hamas y a los rehenes

El New York Times dice que algunos en Washington presionan a Israel para que abandone la guerra total contra Hamás y se centre en matar a los principales líderes. La inteligencia estadounidense da nueva prioridad al seguimiento de Hamás

13 de enero de 2024

La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. creó un nuevo grupo de trabajo tras el ataque del 7 de octubre contra Israel liderado por Hamás, que está reuniendo información de inteligencia sobre la ubicación de los principales líderes del grupo terrorista y de los rehenes que mantiene en Gaza, y compartiendo la información información con Israel, The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses.

Según el informe, la directiva para crear el nuevo grupo de trabajo fue enviada por el Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, tras el ataque en el que unos 3.000 terroristas de Hamás irrumpieron en el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomando otros 240 rehenes. Varios ciudadanos estadounidenses se encontraban entre los muertos y capturados.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos también ha elevado a Hamás en su lista de prioridades desde un nivel bajo cuatro antes del 7 de octubre a un nivel dos más urgente. El nivel uno está reservado para los principales enemigos estadounidenses como Irán, Corea del Norte, Rusia y China.

Según el informe, Estados Unidos ya ha comenzado a transferir información a Israel sobre la ubicación de altos líderes. Sin embargo, no está claro cuán efectivo ha sido esto; Ninguno de los principales líderes de Gaza ha sido asesinado o capturado todavía.

El informe señaló que Estados Unidos no proporcionó a Israel información que condujera al asesinato del líder adjunto de Hamás, Saleh al-Arouri . Arouri murió en un ataque con aviones no tripulados en Beirut el 2 de enero en un ataque ampliamente atribuido a Israel, aunque Jerusalén no lo ha confirmado.

También señaló que incluso si se hubiera dado información a Israel sobre la ubicación de altos líderes como Yahya Sinwar o el oscuro jefe militar de Hamas, Mohammed Deif, es posible que Israel no pueda actuar de inmediato sobre la información.

Los funcionarios estadounidenses se hicieron eco de los informes en Israel esta semana de que la ubicación de Sinwar Israel la conoce.

Según el informe, “el ejército estadounidense ha estado presionando a Israel para que reorganice su campaña militar para centrarse en matar o capturar a los principales líderes, en lugar de ataques más amplios que han provocado un gran número de víctimas civiles en Gaza”. Algunos funcionarios estadounidenses también creen que “apuntar a miembros de bajo nivel de Hamás es un error porque pueden ser reemplazados fácilmente”, dice el informe.

Israel dice que ha matado a más de 8.500 terroristas de Hamás en Gaza junto con otros 1.000 que fueron asesinados en Israel el 7 de octubre. Se creía que Hamás tenía entre 20.000 y 25.000 combatientes antes de la guerra.

La eliminación de figuras clave como Sinwar y Deif “probablemente le daría al primer ministro Benjamín Netanyahu más libertad ante el público israelí para poner fin a la campaña militar en Gaza”, decía el informe.

El informe decía que entre los esfuerzos que está llevando a cabo Estados Unidos se encuentra un aumento de los vuelos de drones sobre Gaza y los intentos de interceptar las comunicaciones de Hamás.

El grupo de trabajo también se centra en localizar a los rehenes y proporcionar información sobre sus condiciones. El informe señaló que el director de la CIA, Robert Burns, estuvo profundamente involucrado en las negociaciones que llevaron a un acuerdo por el que algunos de los rehenes fueron liberados a finales de noviembre.

La CIA se negó a comentar sobre el informe.

Se cree que 132 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza (no todos vivos) después de que 105 civiles fueran liberados del cautiverio de Hamás durante una tregua de una semana a finales de noviembre.

Antes de eso, cuatro rehenes fueron liberados y uno fue rescatado por las tropas. También se recuperaron los cuerpos de ocho rehenes y los militares mataron a tres de ellos por error. Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado la muerte de 25 de los que aún están retenidos por Hamás, citando nuevos datos de inteligencia y hallazgos obtenidos por las tropas que operan en Gaza.

Una persona más figura como desaparecida desde el 7 de octubre y aún se desconoce su destino.

Hamás también ha retenido los cuerpos de los soldados caídos de las FDI Oron Shaul y Hadar Goldin desde 2014, así como de dos civiles israelíes, Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, quienes se cree que están vivos después de ingresar a la Franja por su propia voluntad en 2014 y 2015 respectivamente.

Fuente: The Times of Israel

