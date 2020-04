“Hay una muy buena colaboración entre la Autoridad Palestina e Israel e incluso con Hamas frente al coronavirus”

El gobierno de Israel tomó la dolorosa decisión de que este año no haya acceso de parte de los familiares a ninguno de los 52 cementerios donde usualmente se realizan las ceremonias a los caídos en las guerras de Israel y víctimas de atentados.

El periodista Carlos Gurovich amplió la información narrando las últimas horas vividas en el país y que espera la población para los próximos días de Iom Haazikaron y Iom Haatzmaut.

La celebración de los 72 años de independencia israelí podría decirse que no será tal, al menos en comparación con los actos públicos que suele haber en cada ciudad. Este año, no se harán eventos para festejar con la gente colmando las plazas. “La gran discusión es si habrá fuegos artificiales porque hay municipios que dicen que es innecesario gastar dinero en eso y otros sostienen que es un símbolo que ha quedado enraizado en la historia de los festejos”, comentó Gurovich.

El día de los caídos “es un día en el calendario de las conmemoraciones del estado de Israel que significa nuestra razón de existir, es recordar en presencia en las tumbas a aquellos que dieron sus vidas para que tengamos la posibilidad de vivir en un país judío en nuestra tierra”, explicó el periodista compartiendo la dura sensación que será para familiares y amigos el no poder repetir su tradición estando cerca de sus seres queridos.

El Covid-19 ha hecho estrago en todos los niveles e impone una restricción para quien no tiene otro momento en el año en el cual acercarse al lugar donde esta su ser querido y rendirle homenaje. Pero como bien grafica Gurovich, nadie quiere ver imágenes de familiares acongojados queriendo acceder a los cementerios y con la policía a los empujones. Por ende, aún se espera que a principios de la semana, o el domingo mismo, todavía haya alguna discusión para que algún familiar o quizás por turnos, se pueda acceder. De todos modos, el conductor de los micros que se emiten por Radio Jai, asumió que lo ve claramente muy difícil porque es difícil que la policía pueda controlar si quien ingresa al cementerio es familiar o amigo de a quien va a homenajear.

Si el objetivo es justamente evitar que miles de personas estén congregadas en un mismo espacio, el cementerio no permite eso. “El problema con los cementerios es que las tumbas están separadas a 60cm. una de las otras. Por ende no hay tanto espacio y eso genera impedimento, no solo por la cantidad de gente que estará sino por la cercanía en la que estarán todos uno al lado del otro”, explicó Gurovich.

Lamentablemente, es un día doloroso que habrá que asumir doblemente, por un lado por el recuerdo del ser querido, y por otro, porque no se podrá hacerlo de un modo presente. Habrá que aceptar que un representante de los familiares haga la tarea de estar presente en nombre de todos los que no pueden llegar. De todos los dolores de cabeza y espíritu que ha generado el Coronavirus, este será el mas grave.

La reapertura de las ciudades

Todo ocurre muy lentamente -comenta Carlos- y da cuenta en propia voz de que sin paciencia sería imposible sobrellevarlo. En las últimas horas se aprobó una reapertura de todos los negocios de calle, barberías, peluquerías, etc. lo cual cambia el panorama para el ciudadano. Sin embargo, esto no ocurre en shoppings por ejemplo. Hay cadenas de locales que, si el estado no interviene y cubre los costos prometidos y no cumplidos, no abrirán, por ende casi 400.000 de los nuevos desocupados de Israel estarán a cuenta del estado. La cámara empresaria considera que es mas barato para el estado permitirles abrir que seguir teniendo a los empleados con licencia y goce de sueldo. Gurovich cuenta que la cámara ha transmitido su interés en que se haga un protocolo para que puedan actuar, para que la gente pueda circular dentro de los shoppings.

Por su parte, Israel haya logrado “achatar la curva” en referencia a lo visto en otros países como España, Italia, Francia, pero aun así, y si bien se hicieron mejoras en el sistema de salud “sobre la marcha”, e Israel reaccionó a tiempo tomando medidas, no todo el mundo termina de comprender las motivaciones y las decisiones tomadas desde el gobierno.

Por último, el periodista Carlos Gurovich destacó un hecho que quizás en momentos de crisis sanitaria pasa desapercibido: “Si hay tranquilidad en la zona es porque hay una muy buena colaboración entre la Autoridad Palestina e Israel e incluso con Hamas porque se encontró la manera de cooperar y es obvio que el coronavirus no distingue fronteras”.

