“La embajada israelí en Perú es una maravilla pero en Ecuador es todo lo contrario”

Tali Akuka vive en Israel y la pandemia la encontró recorriendo Ecuador por razones de trabajo. “Nosotros estábamos en un viaje de trabajo y también vinimos a visitar a una amiga, yo soy periodista y vine a hacer unos reportajes sobre Ecuador y estaba organizando diferentes recorridos por diferentes ciudades, y llegamos al hotel La Casa del Águila hace aproximadamente un mes y una semana “, contó en una entrevista realizada en Radio Jai.

“Si bien las noticias en Ecuador son devastadoras porque se sabe que hay muchísimos casos y es una especie de Italia de Latinoamérica, en Cuenca hay pocos casos, hay alrededor de 500 casos y por eso estamos acá. Guayaquil está a 2 horas de acá, que es de las ciudades más importantes”, explicó Tali.

“Un día antes de que pase lo de la cuarentena ya estaban dando malas noticias y no se sabía lo que iba a pasar, entonces el dueño se reunió con nosotros para informarnos que a partir del día siguiente iba a haber toque de queda, primero era desde las 7 de la tarde y después a la semana pasó a las 2 de la tarde, y también informarnos que iba a haber una cuarentena, que se hizo antes que en Argentina, que estaba prohibido salir, y que era un peligro para nosotros y para nuestra salud viajar a Guayaquil o Quito porque iban a cerrar los aeropuertos y había muchísimos más contagiados de los que decía el gobierno ecuatoriano. Después las noticias confirmaron que lo que pasa en Ecuador es terrible, porque en Guayaquil hay muertos en la calle, no daban los hospitales abasto y aunque las cifras oficiales dicen que murieron 500 personas, en un país con una población de 6 millones de personas no es posible que se saturen los hospitales con 500 muertos”, especuló Akuka.

Respecto del proyecto de Radio Online que crearon,nos dijo: “Nosotros vivimos en Israel, Eilat. Llamamos al consulado de Israel para que nos ayuden, para ver que hacer y la verdad es que no tuvimos muy buenas respuestas ni ningún tipo de ayuda, pero la buena noticia es que la comunidad judía si nos ayudó, se contactaron con nosotros y se solidarizaron. Como no recibimos ningún tipo de ayuda y estábamos viendo que la primer semana estaba prácticamente todo cerrado acá, los negocios, los deliveries, la gente estaba preocupada porque no tenía para pagar el alquiler, para pagar los impuestos. Y dado que nosotros somos periodistas y estamos en el hotel con otra persona que es de Argentina y se dedica al turismo, ideamos un programa que se llama ‘Encoronados: Crónica de una Pandemia’ que es un programa completamente solidario. Es una especie de red solidaria donde nos ayudamos entre todos. Lo que hacemos es contactar a emprendedores locales que hacen arte, productos gastronómicos, verdura, fruta, y lo que hacemos es darles un espacio en el programa y contar la historia detrás de esta gente. En base a eso les damos un espacio de difusión para que no cierren sus negocios y tenga más conocimiento la gente de lo que hacen, y también que están ayudando a pymes que gracias al delivery están sobreviviendo hoy”.

Tali fue clara al relatar el comportamiento de la misión diplomática israelí en Ecuador en relación a los ciudadanos varados en lugares alejados del país.“Desde Israel nos negaron la ayuda económica. En principio había 20 personas acá, después quedaron 10, el tema es que los vuelos comerciales esos salen tres veces más que un vuelo común y arriesgás mucho tu salud porque tenés que estar cuatro días en Londres o en Europa varado en un hotel de ahí y ellos no te ayudan en nada”

“El cuñado de mi tío y el suegro se murieron justo en esa época, el rabino Yabra y su padre. Entonces, conversando con el dueño del hotel y viendo todo lo que pasaba acá decidimos no tomar ese vuelo. Estaban diciendo que el foco de contagio es un aeropuerto, es un avión y porque la gente acá en Ecuador no controla quién sube a ese avión o si esa persona está enferma ni se toman las medidas de seguridad para que no te contagies. Teniendo familiares cercanos que se murieron, evaluamos que nuestra salud es lo más importante en el mundo”, aseguró.

“Es diferente si hacen un vuelo desde el gobierno o te aseguran que esa gente está controlada y no tiene coronavirus. Mucha gente se contagió inclusive por gente que vino y no respeto la cuarentena o gente que vino del exterior. La embajada israelí en Perú es una maravilla pero acá es todo lo contrario”. sentenció Akuka.

La comunidad judía de Ecuador fue solidaria con ellos: “Estamos en contacto con el rabino de Quito que nos ayuda muchísimo, todos los que nos ayudaron en estos días fue la comunidad judía local. Eso es lo que tiene el judaísmo, que aunque no nos conozcamos somos como hermanos en cualquier situación del mundo”, expresó con agradecimiento.

“Estamos organizando programas de diferente países, y como mucha gente en Latinoamérica no conoce acerca de la cultura judía o de Israel, decidimos el viernes que viene armar un programa especial que explica acerca de todo lo que tiene que ver con el judaísmo, el shabat, las costumbre en Israel para que la gente que nos vea también conozca, que tenga un buen concepto y que conozca un poco más a través de un viaje virtual”, concluyó

