Dónde reside D.s?

Abraham Joshua Heschel, uno de los grandes rabinos y pensadores judíos del siglo XX señalaba en su libro “el hombre no está solo” que el pueblo de Israel construyó sus catedrales en la santidad del tiempo y el pensamiento.

El lugar más sagrado del pueblo judío es un simple muro, el vestigio de lo que fue el templo de Jerusalem.

La porción de este Shabat Terumá nos enseña sobre cómo deben ser utilizadas las bendiciones materiales. Dice, “Y me haréis un Santuario y moraré dentro de ellos”. Los sabios rápidamente señalaron que el objetivo del santuario es morar dentro de las personas y no a la inversa. La porción comienza diciendo “ y me tomarás donación de todo aquel que su corazón lo motive”. Es interesante que primero se habla de la predisposición del corazón y luego recién del objetivo, la construcción del santuario. Primero se requiere un corazón predispuesto sino aunque el objetivo sea sublime no se logrará el objetivo.

Vivimos épocas de un enorme debilitamiento y distorsión de la identidad judía. Hoy la construcción de enormes y lujosos edificios parece el objetivo, mientras muchos de los mismos carecen de una genuina búsqueda de elevar y refinar el intelecto y espiritualidad de los concurrentes. Se obsequian Sifrei Toráh como si fuera necesario tener decenas en una sinagoga. La Toráh habla del corazón, pero en nuestra cultura el corazón no está separado de nuestra mente racional.

Escuche lo que el director de nuestra emisora plantea respecto a los tiempos que corren donde Heschel parece preguntarnos si estamos construyendo lo verdaderamente importante.

