Cómo mantener la salud mental en épocas de cuarentena

El doctor Georgi Weil es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y especializado en Psiquiatría entre otros estudios y desempeños internacionales que lo ubican en una palabra, más que precisa para analizar la pandemia actual desde el punto de vista psiquiátrico ¿Que le está pasando a la gente? ¿Qué va a pasar en la sociedad? ¿Cuáles son las consecuencias que podemos medir hoy y cuáles serán las que todavía quedan por definir? Estas preguntas y muchas más respondió en diálogo con Radio Jai.

Para Weil es una situación compleja y complicada. La complejidad significa que encontrando el camino vamos a llegar a poder resolver las cosas, la complicación, es que se le van agregando situaciones. Con esa definición el especialista resume gran parte de lo que todos vivimos. “Yo no puedo aislar al individuo de su circunstancia laboral por ejemplo y sobre eso no hay capacidad de poder ver lo que va a suceder”.

Algunos han llamado a esta pandemia como “una guerra” contra el coronavirus y Weil recuerda a un psiquiatra, neurólogo y psicoanalista francés Boris Cyrulnik, cuyos padres murieron en Auschwitz y él estuvo refugiado durante la guerra y fue rescatado; posteriormente escribió mucho y tiene mucha vigencia, en relación con lo que es la resiliencia y la capacidad que tiene el ser humano de poder soportar con las estructuras internas que tiene, situaciones como las que estamos viviendo ahora, sin embargo, no es comparable a la Segunda Guerra Mundial.

Lo que estamos viendo es que las personas que tienen trastornos de diversa naturaleza; neurosis, cuadros psicóticos, algunos empeoran, pero paradójicamente otros, se ven protegidos, por quedar recluidos en cuarentena, es como una especie de internación, que no los conecta al mundo exterior.

Ahora vayamos con el resto de la población, la población “sana” y aquí vemos dos situaciones; aquellos que tienen la capacidad de poder vivir el día a día con las imitaciones que esto nos provoca, ir creciendo cada día en internamente, generando diálogo en casa, pudiendo establecer un vínculo nuevo con la esposa, con los hijos, etc., esta el otro que no soporta la cuarentena, porque no está acostumbrado a estar en la casa, tiene una vida ordenada; y esa rutina se le rompió y a pesar de que él es muy afectivo, durante todo el año y todo el tiempo con la esposa, los hijos, etc., tiene un contacto limitado, de dos horas por día, tres horas por día; tiene su rutina; y sacarlo de su rutina, se empieza a destructurar, aparece algo que los sociólogos llamarían “la nomia”, eso es que, siendo un individuo mentalmente sano, empieza a tener sintomatologías que no lo son, este individuo empieza a escapar hacia adelante, es él, que nos dice, yo quiero volver a la normalidad, y esto es una paradoja, porque volver es para atrás; yo no puedo volver en el futuro a la normalidad que tenía antes, porque tampoco sabemos cuál va a ser el escenario. Estas son las personas que más sufren y las que menos preparadas van a estar para la realidad, post pandemia, post cuarentena, porque mucho no sabemos del virus.

Weil analiza que es posible establecer criterios para comprender que se va a ir abriendo la cuarentena para tener tareas donde podemos predecir el margen de acción del virus que va mutando, el cual no tiene un tratamiento y tampoco una vacuna.

Pero… ¿cómo se lleva el individuo la situación de no tener “una vida propia”? Georgi Weil responde que normalmente, cada quien de alguna manera, tiene vínculos con sus hijos, con su familia, pero conserva, una vida propia, que le permite después también, poder volver a la casa. En la cuarentena para muchos, desapareció esta vida propia, sus amigos, un hobby, su trabajo; aunque más no sea la caminata o el viaje hasta el trabajo. El conflicto reside en cómo se nutre a una persona que ya no tiene ese espacio propio y a veces incluso hasta el punto de vista edilicio porque no tiene espacio.

Si nos adentramos en el plano judío ¿cómo hace alguien que dirige un Minian por las mañanas, para hacer sus rezos en solitario? Claramente como Weil destaca “se reformula todo ese universo cuando yo soy quien soy cuando estoy fuera de casa”.

El otro aspecto que el doctor resalta y que aparece como algo en sí preocupante, desde otra perspectiva es que se instala la tecnología informática como una manera de vivir, sucede que mucha gente no está habituada a estudiar por computadora o tener videoconferencias, etc.

Entonces, rápidamente llega hacer un proceso de lo que llamamos pensamiento rápido; en contra el detrimento; de lo que es pensamiento lento que construye, la capacidad racional del individuo.

A titulo personal, el mismo Weil analiza su profesión ya que los profesionales de la salud mental realizan su tarea a distancia pero, por más que lo intenten, no es lo mismo estar cara a cara con alguien que a través de una pantalla.

“Yo prácticamente no dejé de atender, tengo una experiencia”, marca Georgi quien realiza su trabajo utilizando la herramienta Skipe con gente que vive en el exterior incluso, por ende no le fue una sorpresa tener que adaptarse aún mas. Asímismo, como factor positivo, Weil menciona que hay gente que de repente se anima a poder decir cosas que en el consultorio no hubiese dicho, y que la distancia permite a veces descubrir y dejar de cubrir aspectos que les resultaban incómodos. “Hay gente que ha hecho progresos a través de poder sincerar”.

La crisis económica también ha afectado a los pacientes quienes deben priorizar un medicamento por sobre una sesión de terapia, en los casos que no son extremos por supuesto. Sin embargo, resulta algo estrictamente individual en la relación terapeuta-paciente, como menciona Weil, quien suele manejarse en función de la realidad social y económica del paciente. Incluso, continúa atendiendo a gente que perdió su trabajo y que ni siquiera saber va a volver a trabajar pronto pero el tratamiento sigue.

Por Ivonne Koria para Radio Jai

